+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

«Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94%

В преддверии акции Международный День без Бумаги, которая в России пройдет 24 октября, электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал спрос на электронные книги. За девять месяцев 2019 продажи товаров в данной категории увеличились на 94% в рублях и на 81,7% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми «читающими» городами стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Средний чек в категории увеличился на 7% и составил 6633 рубля.

По мнению аналитиков компании «Ситилинк», основными драйверами роста российского рынка букридеров являются электронные библиотеки, мобильные приложения и сервис подписок. Также наблюдается интерес к целевому приобретению товаров. Например, устройства из этой категории часто покупают в качестве подарка, накануне отпускного сезона или для замены учебников их электронными версиями, чтобы существенно облегчить портфель современного школьника. В целом по стране наиболее значимый пик продаж в «Ситилинк» пришелся на 8 неделю этого года (канун Дня защитника отечества), также повышенный спрос был характерен для конца мая (20-21 недели) и августа (31-33 недели).

«С 2015 года Роспотребнадзор стал больше внимания уделять нелегальному распространению авторского контента и литературы, в частности. В связи с этим, ожидалось, что закрытие бесплатных пиратских библиотек окажет значимое влияние на объемы продаж букридеров. Но на практике этого не произошло, — комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу „Ситилинк“. — Люди платят за безбумажные версии книг, поэтому с каждым годом уровень сервисов онлайн-библиотек, мобильных приложений, подписок только растет».

Эксперты компании отмечают, что популярность электронных изданий обусловлена также их возможностями — очень просто создать и иметь всегда под рукой свою собственную библиотеку из порядка 500-1000 книг. На практике, средний срок службы букридера составляет 4-5 лет, что превышает заявленные производителем стандартные 2 года, т.е. он становится весьма привлекательным девайсом в соотношении цена-качество. В «Ситилинк» прогнозируют, что покупательский интерес к электронным книгам на этом фоне сохранит стабильность.

По данным ВЦИОМ, 53% россиян читают книги, что больше на 8% в сравнении с опросом пятилетней давности, но меньше на 2% относительно прошлого года. При этом, по сообщению Роспечати, в России в первом полугодии 2019 года напечатали 54,8 тыс. наименований книг и брошюр общим тиражом 194,2 млн экземпляров, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение показателя, по мнению ведомства, связано с ростом популярности электронных книг.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 октября / Комментарии
Маркетплейс Bringly сдулся

Маркетплейс Bringly сдулся

Количество посетителей онлайн-магазина зарубежных товаров Bringly (принадлежит Сбербанку и «Яндексу») за пять месяцев сократилось в 27 раз. По данным SimilarWeb в апреле аудитория сайта насчитывала 2,5 млн человек, а в сентябре упала до 91 тыс. посетителей.

далее →

22 октября / Комментарии
«Счастье для волос», «Ква-ква» и «Илья Муромец»: какие купоны чаще всего ищут россияне

«Счастье для волос», «Ква-ква» и «Илья Муромец»: какие купоны чаще всего ищут россияне

Аналитическая служба компании «Биглион» исследовала данные по посещаемости сайта компании с 1 января по 30 сентября этого года и выяснила, какие запросы чаще всего формируют пользователи, а также — сколько времени они на это тратят.

далее →

21 октября / Комментарии
Экономику Рунета оценили в 5 трлн рублей

Экономику Рунета оценили в 5 трлн рублей

Общий объём экономики российской интернет-индустрии в 2019 году достиг 5 трлн рублей. Количество россиян, приобретающих легальный контент в интернете, за последние семь лет выросло в пять раз.

далее →

18 октября / Комментарии
Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 2019

Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 2019

Компания Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 201, которая показывает сегодняшнее состояние рынка и его игроков. Задача карты – показать существующие сервисы на рынке, а также ниши для развития новых сервисов.

далее →

15 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет назвал самые популярные марки шин у россиян

Яндекс.Маркет назвал самые популярные марки шин у россиян

Аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос у россиян на шины в преддверии зимнего сезона и узнали, какие были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 13 октября 2019 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!