«Ситилинк» расширил линейку детских товаров

С начала сентября федеральный ритейлер «Ситилинк» возобновил продажи детских товаров, не относящихся к категории техники и электроники — ключевого направления компании. В ассортименте дискаунтера появилась продукция двух производителей детских автомобильных кресел — Siger и Zlatek. Всего запланировано расширение до 52 товарных наименований, включая ассортимент таких популярных брендов как Happy Baby, Chicco, Britax Roemer и Cybex.

Новые модели находятся в двух логистических хабах компании — в Подмосковье и Екатеринбурге. Процесс распределения по магазинам-складам начался с крупных городов — с Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Казани и Ростова-на-Дону, затем затронет другие населенные пункты. Товары уже можно приобрести через интернет-магазин компании.

По данным «Ситилинк», объем рынка детских автокресел составляет около 4 млрд руб., из них на реализацию через интернет приходится 25%. В планах компании за 3 года увеличить свою долю в общем объеме онлайн-продажах данной категории до 10%.

Ассортимент электронного дискаунтера включает товары для всех возрастных групп: автокресла, автолюльки, бустеры, предназначенные для эксплуатации детьми от 0 до 12 лет. Портфель брендов сформирован таким образом, что отвечает основным потребительским предпочтениям и составляет 70% отечественного рынка детских автокресел. Все товары сертифицированы и соответствуют стандартам безопасности: европейскому стандарту ЕСЕ R44.03 и 44.04 или российскому ГОСТ Р 41.44 — 2005, что указано на сайтах производителей и в прилагаемых инструкциях.

«Компания давно продает автомобильную технику, гаджеты — все то, что полезно и нужно автовладельцу. Теперь в нашем ассортименте не только товары для водителя, но и средства безопасности для маленьких пассажиров, относящиеся к категории детской продукции», — комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинк».

Ранее компания развивала данное направление, но приостановила его в конце 2015 года в соответствии со стратегией приоритетного продвижения основных товарных групп.

«Сейчас ситуация на рынке меняется, покупатель все больше ценит возможность приобрести все в одном месте, и мы постепенно более активно наращиваем объемы продаж по другим направлениям — не только консоли, но и игры, не только ноутбуки, но и сумки или рюкзаки для них, как офисное оборудование, так и мебель, кресла, канцелярию и так далее, при этом сохраняя технику основным продуктовым ядром сети, так как являемся уникальными специалистами в этой сфере, — отметил Михаил Славинский, генеральный директор „Ситилинк“. — На рынке детских кресел работают разные игроки: классические ритейл-сети, онлайн-продавцы и специализированные магазины, но я уверен мы выдержим конкуренцию и завоюем доверие нового для нас сегмента покупателей. Мы продолжим пополнять ассортимент смежными категориями товаров, необходимыми нашим покупателям».

Требования к перевозке детей ужесточились с лета 2017 года, когда автокресло стало обязательно, если в машине находится ребенок младше 7 лет. Его также нужно использовать в случае, если несовершеннолетний в возрасте от 7 до 12 лет путешествует на переднем сидении.