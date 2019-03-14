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«Ситилинк» расширяет ассортимент за cчет партнерских складов

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, завершил работы по подключению складов «Холодильник.Ру» к процессу поставок техники и электроники в 8 городах: Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону.

Компании завершили интеграцию информационных систем для обмена данными. Проект по работе со складом поставщика направлен на максимальное расширение ассортимента и оптимизацию затрат при обработке и хранении товаров, что в конечном итоге обеспечит выгодные цены и высокую доступность любого товара, включая дорогую технику.

В рамках сотрудничества «Ситилинк» расширил портфель брендов крупной бытовой техники, и теперь клиентам компании доступны товары от таких производителей, как Hitachi, Kaiser, Fornelli, Kuppersberg, Schaub Lorenz, Venta, Ricci, Simfer, Vestfrost, «Атлант» и других. Интернет-ритейлер намерен развивать партнерские отношения c «Холодильник.Ру» по отлаженной методологии и включить в проект взаимодействие по другим брендам и товарным направлениям поставщика — мелкой бытовой технике, товарам для дачи и ремонта, гаджетам для красоты и здоровья.

В пятилетней перспективе «Ситилинк» планирует запустить сотрудничество по аналогичной схеме ещё с 10 крупными реселлерами и дистрибьюторами. Таким образом дискаунтер продолжит расширять ассортимент, увеличит объемы товарооборота по различным направлениям, оптимизирует хранение и логистику товаров в зависимости от спроса, повысит доступность заказа и уровень сервиса.

«Все проекты, которые ведет компания, направлены на поддержку модели федерального онлайн-дискаунтера техники и электроники — компании, где в любой точке РФ можно купить быстро все необходимое, включая новинки рынка, и недорого. Этот проект — один из важнейших, который направлен на реализацию этой стратегии. Мы отработали методологию на первом проекте, сейчас ведем второй, в дальнейшем подключим склады других поставщиков и дистрибьюторов техники для того, чтобы в нашем ассортименте было еще больше брендов и моделей, доступных для быстрой доставки в любой точке страны».

Автор: Анна
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