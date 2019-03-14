«Ситилинк» расширяет ассортимент за cчет партнерских складов

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, завершил работы по подключению складов «Холодильник.Ру» к процессу поставок техники и электроники в 8 городах: Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону.

Компании завершили интеграцию информационных систем для обмена данными. Проект по работе со складом поставщика направлен на максимальное расширение ассортимента и оптимизацию затрат при обработке и хранении товаров, что в конечном итоге обеспечит выгодные цены и высокую доступность любого товара, включая дорогую технику.

В рамках сотрудничества «Ситилинк» расширил портфель брендов крупной бытовой техники, и теперь клиентам компании доступны товары от таких производителей, как Hitachi, Kaiser, Fornelli, Kuppersberg, Schaub Lorenz, Venta, Ricci, Simfer, Vestfrost, «Атлант» и других. Интернет-ритейлер намерен развивать партнерские отношения c «Холодильник.Ру» по отлаженной методологии и включить в проект взаимодействие по другим брендам и товарным направлениям поставщика — мелкой бытовой технике, товарам для дачи и ремонта, гаджетам для красоты и здоровья.

В пятилетней перспективе «Ситилинк» планирует запустить сотрудничество по аналогичной схеме ещё с 10 крупными реселлерами и дистрибьюторами. Таким образом дискаунтер продолжит расширять ассортимент, увеличит объемы товарооборота по различным направлениям, оптимизирует хранение и логистику товаров в зависимости от спроса, повысит доступность заказа и уровень сервиса.