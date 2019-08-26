«Ситилинк» расширяет возможности торговли с помощью терминалов

Электронный дискаунтер «Ситилинк» расширил омниканальную модель взаимодействия с покупателями с помощью новой функции киосков самообслуживания. Клиенты смогут использовать все возможности своего личного кабинета не только с привычных устройств — смартфона или ПК, но и через терминалы сети. С 23 августа эту технологию можно испытать в новом, 11-ом магазине «Ситилинк» в Москве, расположенном в БЦ «Бакунинский» по адресу: Бакунинская улица, 69, стр. 1, затем функция станет доступна по всей сети.

Теперь у покупателя в офлайн-магазинах появилась возможность проверять корзину и ранее просмотренные позиции ассортимента, открывать историю покупок, оформлять и отслеживать свой заказ. Обновленный сценарий работы с устройством расширяет опциональные возможности терминала, повышает удобство покупок и скорость получения заказа. В новом магазине площадью 700 кв.м. в наличии представлено более 8 тысяч наименований товара, но с появлением доступа в личный кабинет посетитель может управлять позициями из всего ассортимента дискаунтера.

Для обеспечения безопасности пользователям предлагается несколько вариантов доступа к личному кабинету. Помимо классического способа через логин и пароль есть вариация с двухфакторной аутентификацией (на указанный покупателем номер телефона системой высылается sms-код с одноразовым паролем для входа), а также возможность получения доступа с помощью QR-кода. Терминал становится автономным, безопасным и удобным и для неопытных, и для продвинутых клиентов.

Кроме того, возможности обновленного программного обеспечения позволили консолидировать информацию о текущих заказах покупателя вне зависимости от точки доступа — обращения в call-центр, через сайт, его мобильную версию или с помощью терминала. Это помогает ускорить процессы обслуживания потребителя, обработки заказов.

«Мы стремимся сделать наши магазины максимально удобными для покупателей. Терминалы всегда были инструментом для покупки, но теперь они стали копией интернет-магазина. Это полезно пользователю, ведь вся информация об интересных ему товарах, заказах и истории покупок всегда находится под рукой. Мы хотели добиться интуитивно понятного управления терминалами. Модернизированные модели, представленные в сети, по внешнему виду и эффектам интерфейса повторяют смартфон, к которому мы все привыкли. Пользоваться терминалом стало привычнее и комфортнее», — отметил Михаил Замыцкий, директор по развитию компании «Ситилинк».

Запуску технологии предшествовал период тестирования. В качестве эксперимента вход в личный кабинет через терминалы был доступен в 50 магазинах «Ситилинк» по всей России. Теперь эта возможность будет работать на постоянной основе во всех точках сети. Ввод личного кабинета завершает первый этап масштабной модернизации терминалов и их развития на кросс-платформе, объединяющей веб-сервисы сайта и ПО киосков.