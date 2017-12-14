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СИТИЛИНК тестирует новый формат магазинов

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СИТИЛИНК
СИТИЛИНК
Компьютеры, комплектующие

Федеральный дискаунтер электроники и бытовой техники СИТИЛИНК запустил в Пятигорске первый магазин экспериментального формата — шоу-рум. Праздничное открытие прошло с 8 по 10 декабря по адресу: ул. Октябрьская, д. 3, ТЦ «Весна».

СИТИЛИНК в Пятигорске стал первым магазином нового формата. Традиционно федеральный дискаунтер развивает розничную сеть центров терминальной/электронной торговли без витрин, полок и выкладки товара. Объект в Пятигорске будет отличаться наличием реальных витрин с демонстрационными моделями товаров из ключевых категорий ассортимента ритейлера. При этом СИТИЛИНК остается в поле дистанционной торговли, так как форма заказа остается прежней — через электронные терминалы или сайт. Данный формат разработан специально для малых городов с населением 100 000 +, где для покупателя предварительное знакомство с товаром играет существенную роль при выборе магазина и совершении покупки.

Дискаунтер предлагает местным жителям и гостям города широкий ассортимент компьютерной цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других категорий более чем 700 ведущих брендов. Возможность покупки «здесь и сейчас» — огромный плюс для горожан, которым больше не надо ждать доставку в течение нескольких дней. Как обычно, около 80 % площади магазина занимает склад, где ежедневно в наличии порядка 8 тысяч наименований товаров, а приблизительно 20 % площади — это торговый зал с терминалами и демозоной. Объект стал для федеральной сети 41-м по счету, а Пятигорск — 32-м в списке городов присутствия.

«Разработка и запуск шоу-рума в Пятигорске является для нас своего рода экспериментом. Мы продолжаем работать над тем, чтобы быть не только ближе, но и понятнее нашему покупателю, поэтому постарались предложить ему более привычный вариант зоны обслуживания, в которой он видит выставленный на полках товар и может с ним ознакомиться или, как говорят, „пощупать“ перед покупкой. Если эксперимент будет признан удачным, то формат будет масштабироваться в другие регионы», — комментирует директор розничной сети СИТИЛИНК Александр Лозовский.

В ближайшее время СИТИЛИНК откроет новые магазины в Омске, Белгороде и Новороссийске.

Компании и сервисы: СИТИЛИНК
Автор: Анна
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