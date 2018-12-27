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«Ситилинк» узнает покупателя по лицу и голосу

Электронный дискаунтер «Ситилинк» начал масштабное переоснащение терминалов (киосков) самообслуживания в торговых залах магазинов-складов и в пунктах выдачи заказа. Около 800 новых устройств будут установлены в торговых точках в 330 городах.

Терминалы ускорят покупку с помощью применения голосовых команд, позволят получать персональные предложения на основе технологии распознавания лиц, а также осуществлять оплату, не обращаясь к кассиру. Находясь в торговом зале, покупатель сможет не только выбрать любой товар интернет-магазина, но и управлять заказом в личном кабинете благодаря переводу программного обеспечения на единую кросс-платформу, объединяющую веб-сервисы сайта и терминала.

На данный момент компания установила первые устройства в 40 городах, среди них — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и другие. Новые терминалы оснащены необходимым оборудованием для работы с биометрическими данными и голосовой информацией — камерой, динамиками и микрофоном. На устройствах обновлен интерфейс, появился удобный листинг, расширились фильтры поиска.

В дальнейшем компания установит терминалы во всей сети, поэтапно запустит все новые функции. В первом квартале 2019 г. станет доступно голосовое управление; покупатели также смогут оплачивать товар на базе эквайрингового сервиса банка-партнера. С середины следующего года компания реализует технологию распознавания лиц и на основе видеоаналитики запустит маркетинговую программу персонализированных предложений с учетом возраста, пола. Кроме того, завершит доработки анимации в интерфейсе.

По окончании проекта новые устройства станут частью единого канала интернет-продаж. Посетитель магазина получит доступ к полному ассортименту компании, он сможет увидеть локацию товара по всей РФ, а также воспользоваться популярными опциями сайта, такими как просмотр отзывов и обзоров в каталогах. Вход в личный кабинет будет осуществляться так же как с обычного мобильного или стационарного устройства (смартфона, ноутбука, компьютера) — по логину и паролю.

Распознавание лиц упростит обслуживание тех покупателей, которые ранее разрешили сделать фотографию лица через терминал (данные будут храниться в виде хеш-кода) и совершили повторный визит в магазин. Технологии распознавания речи (speech to text) и оптимизация процесса кассового обслуживания повысят пропускную способность магазина, ускорят покупку.

«Основная цель проекта — повысить удобство обслуживания покупателей в «Ситилинк». Мы совершенствуем сервис за счет востребованных технологий и создаем единое омниканальное пространство для взаимодействия с клиентом, — отметил Михаил Замыцкий, директор по развитию «Ситилинк». — После полной реализации проекта каждый авторизованный пользователь интернет-магазина сможет управлять заказом в любом канале, независимо от того, совершалась ли покупка на мобильном устройстве, компьютере или с терминала в магазине».

Визуально терминалы напоминают современное мобильное устройство — с вертикальным расположением экрана. Размер дисплея увеличился в два раза по сравнению с прежней версией. Модель проектировалась по собственному дизайну компании, производством занимались два российских поставщика — «ТАЧПЛАТ» и BM Group. Над созданием нового интерфейса работала команда «Студии Олега Чулакова».

Автор: Анна
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