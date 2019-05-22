«Ситилинк» встроил в терминалы технологию распознавания голоса от «Яндекс.Облака»

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, запустил на базе платформы «Яндекс.Облако» функцию распознавания естественной речи для голосового поиска товаров и оформления заказов на терминалах в своей сети магазинов.

Компания заключила соглашение на использование сервиса Yandex SpeechKit, что позволяет «Ситилинк» в режиме реального времени применять возможности интеллектуальных систем по распознаванию и синтезу речи. В рамках проекта «Ситилинк» осуществил интеграцию платформенного (PaaS) решения Yandex SpeechKit с веб-сервисами интернет-магазина citilink.ru, доступного с терминала. В будущем компания планирует расширить использование сервисов «Яндекс.Облака» — в частности, для создания голосового помощника.

«Около 800 клиентских терминалов «Ситилинк», установленных в торговых залах магазинов-складов, смогут распознавать свободную речь, упрощая покупателям взаимодействие с интерфейсом каталога нашего интернет-магазина, увеличивая пропускную способность торговой точки и повышая скорость обслуживания. Пользователям не придется запоминать как правильно пишется, к примеру, Xiaomi — терминал поймет голосовую команду «Телефон Ксяоми» или «Сяоми», — отметил Михаил Замыцкий, директор по развитию «Ситилинк».

Проект является частью масштабного плана по модернизации терминалов компании. Следующий этап позволит покупателям получать персональные предложения на основе технологии распознавания лиц, а также осуществлять оплату, не обращаясь к кассиру.