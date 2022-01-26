Ситилинк запускает новый комплекс услуг для корпоративных клиентов

Ситилинк запускает новый проект для юридических лиц по установке техники, монтажу электрики и сантехники, а также сборке мебели.

Ситилинк теперь предлагает своим корпоративным клиентам более 150 услуг, среди которых: сборка спортивного оборудования, установка электрики, систем видеонаблюдения и климатической техники, а также сборка и монтаж мебели. Перечень услуг будет расширяться.

Уже сейчас предложением могут воспользоваться организации, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге. Причем услуги доступны, как при покупке товаров, требующих установки, так и отдельно — на стоимость это не повлияет. В большинстве случаев работы начинаются в течение трёх дней с момента подписания договора.

«Наши клиенты ценят Ситилинк за комплексный подход, и мы постоянно развиваемся в этом направлении. Мы одни из первых в своей сфере вводим подобные услуги для бизнеса. Наша цель — расширить их перечень, географию предоставления и прийти с ними во все крупные города России». Елена Шамбер, директор по корпоративным продажам.

Для получения услуги юридическое лицо может обратиться к персональному менеджеру или в корпоративный отдел магазина сети.