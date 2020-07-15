«Ситилинк» запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону

Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» продолжает реализацию новой стратегии в логистике и запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону площадью более 12 000 кв.м. Объект позволит ускорить доставку заказов для жителей южных регионов России и расширит ассортимент товаров, доступных к получению в короткие сроки.

Открытие объекта создаст в Ростове-на-Дону более 150 рабочих мест только на первом этапе. С учетом динамичного развития компании и активного наращивания доли в городах региона количество рабочих мест будет увеличиваться.

На распределительном центре будут обрабатываться заказы с товарами крупнейших мировых производителей электроники и бытовой техники, которые входят в портфель компании. В общей сложности сегодня в нем более 800 брендов и 70 000 наименований товаров.

Мощности и площади распределительного центра также будут использоваться для хранения товаров партнеров компании, подключенных по модели партнерских складов, предусматривающей интеграцию информационных систем по обмену данными.

Благодаря организации модели распределенного хранения товаров сроки доставки покупателям в городах региона сократятся минимум на 30 часов.

«Мы уже реализуем стратегию масштабной реконструкции логистических процессов и инфраструктуры в регионах. Это позволит обеспечивать сроки доставки и уровень сервиса, которые соответствуют высоким ожиданиям современных покупателей, — поделился генеральный директор „Ситилинк“ Михаил Славинский. — Для проекта на Юге России мы выбирали фактически готовый объект, расположенный в удобной транспортной локации — на пересечении федеральной трассы М4-Дон и автодороги Ростов-Волгодонск. В его обустройство и адаптацию к процессам компании в настоящее время мы инвестировали порядка 100 млн рублей. В ближайшие годы инвестиции составят сотни миллионов рублей — с учетом расширения портфеля и адаптации под хранение разных типов товаров».