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Ситилинк запустил сервис продажи электронных ключей

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, запустил сервис продажи электронных ключей по модели ESD для корпоративных клиентов.

«Ситилинк» начал поставки программного обеспечения от компании Microsoft для b2b-клиентов по модели ESD — Electronic Software Distribution — современному каналу поставки программных продуктов в режиме онлайн, который дополнил традиционные каналы дистрибуции коробочных, корпоративных и OEM-лицензий.

Передача ESD-ключа происходит по электронной почте в виде ссылки на скачивание дистрибутива и его серийного номера. Лицензии готовы к установке сразу после получения электронного ключа и полностью равнозначны по функционалу коробочным версиям ПО. Одним из основных преимуществ ESD-технологии являются сроки поставки — покупатель может воспользоваться программным продуктом уже через несколько минут после совершения оплаты. Также нет ограничений в сроках активизации. Информация о приобретённых лицензиях доступна клиентам «Ситилинк» в личном кабинете в специальном разделе «Электронные лицензии и подписки».

«Благодаря новому сервису продажи электронных ключей по модели ESD клиенты „Ситилинк“ могут оперативно и не переплачивая за физический носитель получать лицензии ко всем необходимым для бизнеса продуктам Microsoft, среди которых операционная система Windows 10, а также различные офисные пакеты и приложения. В ближайшее время компания планирует расширить список вендоров, чьи продукты можно приобретать посредством электронной дистрибуции, а также сделать сервис доступным и для сектора b2c» — комментирует Елена Родимова, руководитель направления программного обеспечения, «Ситилинк».

Представленные в магазине «Ситилинк» продукты Microsoft будут полезны как малому и среднему бизнесу — при формировании соответствующего бизнес-задачам пакета ПО, так и крупным игрокам рынка — при необходимости совершения локальных закупок дополнительного количества лицензий.

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, запустил сервис продажи электронных ключей по модели ESD для корпоративных клиентов.

«Ситилинк» начал поставки программного обеспечения от компании Microsoft для b2b-клиентов по модели ESD — Electronic Software Distribution — современному каналу поставки программных продуктов в режиме онлайн, который дополнил традиционные каналы дистрибуции коробочных, корпоративных и OEM-лицензий.

Передача ESD-ключа происходит по электронной почте в виде ссылки на скачивание дистрибутива и его серийного номера. Лицензии готовы к установке сразу после получения электронного ключа и полностью равнозначны по функционалу коробочным версиям ПО. Одним из основных преимуществ ESD-технологии являются сроки поставки — покупатель может воспользоваться программным продуктом уже через несколько минут после совершения оплаты. Также нет ограничений в сроках активизации. Информация о приобретённых лицензиях доступна клиентам «Ситилинк» в личном кабинете в специальном разделе «Электронные лицензии и подписки».

«Благодаря новому сервису продажи электронных ключей по модели ESD клиенты „Ситилинк“ могут оперативно и не переплачивая за физический носитель получать лицензии ко всем необходимым для бизнеса продуктам Microsoft, среди которых операционная система Windows 10, а также различные офисные пакеты и приложения. В ближайшее время компания планирует расширить список вендоров, чьи продукты можно приобретать посредством электронной дистрибуции, а также сделать сервис доступным и для сектора b2c» — комментирует Елена Родимова, руководитель направления программного обеспечения, «Ситилинк».

Представленные в магазине «Ситилинк» продукты Microsoft будут полезны как малому и среднему бизнесу — при формировании соответствующего бизнес-задачам пакета ПО, так и крупным игрокам рынка — при необходимости совершения локальных закупок дополнительного количества лицензий.

Автор: Анна
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