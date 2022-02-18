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Ситилинк: женщины выбирают подарок мужчинам за 4 минуты 10 секунд

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Xiaomi
Xiaomi
Электроника

Один из крупнейших интернет-ритейлеров России — Ситилинк проанализировал спрос перед Днем Защитника Отечества. Специалисты компании проанализировали покупки в Ситилинке в период с 14 по 17 февраля 2022 года по сравнению с 15-18 февраля 2021 года.

Специалисты отдела аналитики Ситилинка выяснили, что в среднем выбор товара на сайте у женщин с 14 по 17 февраля занимал 4 минуты 10 секунд. Средний чек покупок женской аудитории составил 6 240 рублей.

В период подготовки к празднованию 23 февраля наибольшей популярностью среди покупателей пользовалась мелкая бытовая техника: традиционно росли продажи электрических бритв (в этом году в 4 раза по отношению к прошлому году), массажеров — на 383%, парогенераторов — на 78%, триммеров — на 65%, а электрических зубных щеток — на 38%. Также в качестве подарков выбирали квадрокоптеры (рост на 63%), зажигалки и аксессуары (рост на 47%) и электронные книги (рост на 41%).

Если мужчинам и подарят телефоны, то это будут Realme C21-Y 32Gb 3Gb и Xiaomi Redmi 9A 32Gb, которые пользовались повышенным спросом в эти дни.

Автомобилистам

Зафиксирован ажиотажный спрос на ряд товаров для автомобилистов. Алкотестеры выросли в указанный период в 6,6 раз, а автосигнализации в 3,8 раз по сравнению с прошлым годом.

Хозяйственникам

В качестве подарка часто выбирали инструменты для ремонта: продажи наборов бит и сверел выросли на 133% по сравнению с прошлым годом, дрелей — на 81%, мультифункциональных инструментов — на 62%, а лобзиков — на 45%.

Геймерам и стримерам

Одними из самых популярных подарков стали товары для гейминга: продажи игр для консолей выросли почти в 7 раз, а джойстиков — на 55%.

Судя по динамике спроса, в этом году мужчины получат в подарок следующие игры:

  • Игра для PS5 PlayStation Horizon Запретный Запад (16+) (RUS)
  • Игра для PS4 PlayStation FIFA 22 (0+) (RUS)

Активный рост также показали микрофоны (в 5 раз по сравнению с прошлым годом), а web-камеры выросли на 34%. Самый популярный микрофон — проводной Ritmix RDM-169 1.5м

Маленьким мужчинам

Также мы видим интересное изменение спроса на товары для детей. В прошлом году популярностью пользовались перед 23 февраля деревянные игрушки и игрушечные пистолеты и 3D ручки, а в этом году родители отдают предпочтение конструкторам (+46% к прошлому году). Самые популярные модели:

  • Конструктор Lego Friends Дом друзей на дереве
  • Конструктор Lego Ninjago Храм Бескрайнего моря
  • Конструктор Lego Super Mario
Компании и сервисы: Xiaomi, СИТИЛИНК
Автор: Elvira
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