«Ситимобил» будет доставлять технику из интернет-магазина «Связной»

Сеть «Связной» объявила о запуске экспресс-доставки товаров из интернет-магазина сервисом «Ситимобил». Доставка будет осуществляться в 12 районов Москвы.

Доставка займет не более часа, обещают партнеры. Также в сообщении уточняется, что процесс заказа товаров останется прежним. В интернет-магазине svyaznoy. ru при оформлении заказа появится специальная опция экспресс-доставки. Уже сейчас сделать заказ могут жители 12 районов Москвы, а в ближайшее время к услуге будет подключен весь город.

В тестовый период услуга будет бесплатной. Затем ее стоимость будет зависеть от расстояния, при этом сохранится и зона с бесплатной доставкой. Каждый заказ будет застрахован от возможных рисков. В планах компаний масштабировать услугу во всех регионах присутствия агрегатора.

Ранее сообщалось, что компания «Связной» и крупнейший сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку товаров из интернет-магазина svyznoy. ru. Клиенты «Связного» могут делать заказы в интернет-магазине или в мобильном приложении ритейлера, а Delivery Club отвечает за их доставку.