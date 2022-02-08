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Ситимобил и AliExpress Россия запустили аренду снегокатов

Сервис городской мобильности Ситимобил и AliExpress Россия запустили пилотный сервис аренды снегокатов в одном из крупнейших парков Москвы. Первая точка аренды будет работать в «Сокольниках» в период с 7 по 20 февраля.

Точку аренды можно найти в Саду астрономов на главной аллее парка. Взять снегокат можно бесплатно при условии залога, который будет возвращен после окончания аренды. В течение акции в феврале точка аренды будет работать каждый день с 9:00 до 17:00. Ограничений по количеству сеансов нет, один снегокат можно взять в аренду на один час.

Всего на точке доступно 20 взрослых и 10 детских моделей снегокатов. На площадке работают специальные помощники, которые выдадут транспорт и расскажут про условия пользования. После каждого сеанса снегокаты будут обрабатываться санитайзерами, чтобы опыт аренды был максимально безопасным.

В будущем компании планируют расширить присутствие арендных точек снегокатов. Пилотный проект в «Сокольниках» позволит оценить спрос на такой вид городского зимнего транспорта.

По данным AliExpress Россия, продажи зимних средств передвижения от российских продавцов во второй половине января выросли в 7,4 раза. В этой категории популярны снегокаты и тюбинги-ватрушки из тента. Стоимость популярных моделей — от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.

«Мы стремимся дать пользователям самый удобный способ передвижения для пользователя здесь и сейчас. Зимой, когда всё заснежено, одним из самых подходящих видов транспорта можно назвать как раз снегокаты. Совместно с AliExpress мы хотим разнообразить выбор москвичей и предложить им что-то новое — поездки на снегокатах для прогулок на свежем воздухе. По результатам пилотного запуска будем принимать решение, добавлять ли этот вид городского транспорта в приложение и cделать доступным в других регионах».

Полина Ломоносова, PR-директор Ситимобил.

«Пилотную точку аренды снегокатов мы решили запустить после того, как отследили интерес наших пользователей к такому средству передвижения: летом самокаты, зимой — снегокаты! Ждём отклика на наш эксперимент и надеемся, что в будущем появятся новые кобрендированные точки со снегокатами по всей России».

Инна Булычева, руководитель lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия.

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Автор: Elvira
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