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Ситимобил начал доставлять заказы СберМаркета в Москве

Агрегатор такси Ситимобил будет доставлять заказы сервиса доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет. Заказ можно сделать в приложении СберМаркет. Часть заказов будут попадать к водителям, подключенным к Ситимобил.

На начальном этапе водители, подключенные к Ситимобил, будут доставлять заказы для клиентов СберМаркета в отдельных районах Москвы. В СберМаркете отмечают, что в столице сохраняется высокий спрос на доставку продуктов — и сотрудничество с Ситимобил расширит операционные возможности сервиса доставки продуктов в период, когда большая часть москвичей соблюдает рекомендации по социальному дистанцированию.

«Сейчас, когда многие наши пользователи остаются дома, доставка продуктов является жизненно необходимой опцией, и мы рады, что теперь Ситимобил поможет им получать заказы СберМаркета еще быстрее, чем раньше. Несколько недель назад мы также запустили новый тариф „Доставка“, с которым пользователи Ситимобил могут передавать друг другу различные посылки. Подобные новые продукты и синергия с проектами из Экосистем Сбербанка и Mail.ru Group позволят водителям, подключенным к Ситимобил, частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки», — рассказывает исполнительный директор Ситимобил Виталий Бедарев.

«Сотрудничество СберМаркет и Ситимобил — это пример синергии и эффективности компаний в рамках совместного предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group. Сегодня работа команды СберМаркета имеет особую социальную важность, и мы возлагаем большие надежды на новый проект: это поможет предоставить доступ к услугам доставки товаров первой необходимости ещё большему числу людей», — говорит операционный директор СберМаркет Артур Саркисов.

Автор: Анна
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