Ситимобил подключил к своей доставке велокурьеров

Сервис городской мобильности Ситимобил запустил доставку с помощью велокурьеров. Теперь заказы на доставку, которые поступают в Ситимобил от подключенных к сервису партнеров, будут выполнять как автокурьеры, так и курьеры на велосипедах.

На старте проекта Ситимобил будет передавать велокурьерам часть заказов в центральных районах Москвы, с радиусом доставки до 4 км и ограничением по весу посылки до 10 кг. Такие заказы могут поступить, например, от кафе, ресторана или магазина продуктов — велокурьер доставит заказ до двери клиента.

Новое направление позволит расширить возможности сервиса на время введенных в Москве ограничений, когда многие предприятия малого и среднего бизнеса полностью переходят на доставку, и ожидается высокий спрос на эту услугу.

Кроме того, подключение к платформе курьеров на велосипедах поможет сделать доставку более удобной и быстрой — главным образом, для заказов по центру города на короткие дистанции радиусом до нескольких километров. Это обусловлено тем, что автокурьеру зачастую сложнее выполнять такие доставки в центральных районах города из-за трудностей с парковками, плотным трафиком и наличием шлагбаумов для въезда к адресу назначения.

На первом этапе запуска к доставке Ситимобил подключено несколько сотен курьеров. В будущем сервис планирует масштабировать направление, а также расширять бизнес в регионах — следующим после Москвы планируется запуск в городах на юге России: например, в Краснодаре, Ростове-на-Дону.