Ситимобил создал фонд поддержки кафе и ресторанов Москвы

Сервис городской мобильности Ситимобил запустил программу поддержки для кафе и ресторанов Москвы. Компания субсидирует доставку готовых блюд из заведений по фиксированному тарифу: выделенный фонд составит 50 миллионов рублей. Программа поддержит кафе и рестораны, которые из-за новых ограничений в столице теперь смогут принимать только посетителей с прививкой от коронавируса, отрицательным ПЦР-тестом или антителами после перенесенного ковида.

Средства программы будут использованы на софинансирование услуг доставки, осуществляемой партнерами Ситимобил — сервис откажется от собственного заработка с таких заказов и выделит дополнительные средства на субсидирование доставок. В рамках программы кафе и рестораны в Москве смогут воспользоваться экспресс-доставкой по фиксированному тарифу. Доставить заказ клиенту можно будет по всему городу вне зависимости от дистанции заказа, в пределах МКАДа. Тем самым заведения смогут значительно расширить радиус доставки и увеличить количество потенциальных клиентов в период ограничений.

Стоимость экспресс-доставки для заведения не превысит 350 рублей при предоплате по счету от юрлица, остальную сумму, необходимую для организации доставки с помощью такси, Ситимобил полностью возьмет на себя. Заказы будут выполнять водители партнеров Ситимобил, подключенные к сервису. Условия по фиксированному тарифу для кафе и ресторанов не отразятся на заработке водителей, таксопарков и партнеров, подключенных к платформе Ситимобил по доставке — сервис компенсирует часть затрат по каждому заказу со своей стороны.

«В период новой волны пандемии и ограничений в Москве мы хотели бы поддержать ресторанный бизнес, которому за последнее время приходилось многократно и экстренно подстраиваться под новые реалии. Доставка для многих предпринимателей в этой сфере стала возможностью сохранить клиентов и бизнес. Средства нашего фонда предназначены для компенсации экспресс-доставок на любые расстояния по всей Москве. Мы приняли решение отказаться от собственного заработка с таких поездок и сверх этого компенсировать часть их стоимости. Тариф предусматривает лишь минимальную сумму, необходимую, чтобы организовать такие поездки без негативного эффекта на заработке водителей и таксопарков, сотрудничающих с нашим сервисом», — комментирует Лев Пархоменко, руководитель направления доставки Ситимобил.

Чтобы стать участником программы, владельцу или представителю заведения достаточно заполнить анкету на странице «Ситимобил для бизнеса» и получить доступ в личный кабинет. В личном кабинете можно делать заказы на доставку, контролировать маршруты и планировать бюджет. Уже подключенные к Ситимобил кафе и рестораны получат доступ к тарифу автоматически.

Ситимобил также готов при необходимости предоставить кафе и ресторанам, подключенным к программе, термопакеты для доставки готовых блюд. Для этого необходимо обратиться к менеджерам программы при подключении к тарифу.