После бурного роста спроса и предложения в I квартале этого года ситуация на рынке готового бизнеса в России несколько изменилась. Аналитики Авито отметили снижение количества запросов на приобретение предприятий практически во всех сферах по сравнению с началом года.

Однако по отношению ко второму кварталу 2020 года положительная тенденция по-прежнему сохраняется. Наибольшее внимание покупателей привлекали предприятия сферы услуг, меньше всего интересовались строительными компаниями. Стать владельцем собственного дела в среднем по России стало доступнее и обходится в 490 000 рублей.

Какие компании покупали охотнее всего

Самыми востребованными у покупателей во II квартале 2021 года на рынке готового бизнеса в целом по России стали предприятия сферы услуг. На их долю пришлось 28% всех запросов о приобретении готового бизнеса. В тройку лидеров также вошли предприятия торговли (23%) и общественного питания (14%). Интерес в данном случае во многом обусловлен сезонной востребованностью — с наступлением теплого сезона активизируется уличная торговля, открываются дополнительные кафе и веранды. Однако положительная динамика в спросе по отношению ко II кварталу 2020 года в отношении предприятий сферы услуг наблюдалась лишь в Сочи (+23%) и Нижнем Новгороде (+8%); в сфере торговли — Сочи (+50%) и Новокузнецке (+12%); в сфере общественного питания — Ставрополе, Новокузнецке, Рязани, Воронеже, Кирове, Кемерове, Ижевске, Тюмени, Красноярске, Саратове и Новосибирске.

Интернет-магазины, которыми активно интересовались в I квартале, в некоторых регионах укрепили свои позиции и во II квартале. Так, в Астрахани и Сочи спрос на предприятия онлайн-торговли за квартал вырос на 55%, в Красноярске — на 50%, в Набережных Челнах — на 47%.

На фоне общего снижения спроса в ряде регионов продолжал наблюдаться всплеск интереса к приобретению готового бизнеса в ряде отраслей. Определенным лидером по увеличению числа запросов на приобретение готового бизнеса стала сфера развлечений: рост наблюдался на большей части территории России. Число желающих приобрести подобный бизнес в Новокузнецке увеличилось в 2,8 раза, в Кемерово и Набережных Челнах — на 79% и 55% соответственно.

Производство и сельское хозяйство также вошли в список сфер, в которых количество желающих приобрести готовый бизнес выросло. Так, производственные предприятия к приобретению чаще, чем в предыдущем квартале, рассматривали в Калининграде (+72%), Челябинске (+49%), Красноярске (+34%) и Нижнем Новгороде (+28%). Сельским хозяйством собирались заниматься в Рязани (+57%), Ставрополе (+41%) и Тюмени (+29%).

Строительная сфера оказалась наименее привлекательной для бизнесменов во II квартале 2021 года. Во всех регионах без исключения спрос на компании, занятые в строительстве, упал по отношению к началу года, а в большинстве областей и краев — и по сравнению со II кварталом прошлого года.

«По данным Авито, после внушительного роста I квартала во II квартале интерес покупателей к готовому бизнесу в России несколько уменьшился (-10%), что может объясняться традиционным снижением бизнес-активности в летний период. Тем не менее, желающих приобрести свое дело оказалось на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года, что говорит о положительной тенденции в плане восстановления рынка после пандемии» — комментирует Виктор Соковнин, руководитель макрокатегории «Товары для бизнеса».

Какие компании продавали активнее всего

По данным Авито, по отношению к началу года количество предложений о продаже готового бизнеса во II квартале 2021 года в среднем по России выросло на 15%. Лидирующие позиции заняли предприятия торговли — число таких объявлений на площадке выросло на 24%. Активнее всего торговые компании предлагали на продажу в Ульяновске и Саратове (+40% в обоих регионах), а также в Новокузнецке и Ярославле (+32% в каждом городе). А вот количество интернет-магазинов, выставленных на продажу в России, показало гораздо более скромный рост по отношению к I кварталу (+8%).

На втором месте по увеличению числа предложений оказались производственные предприятия (+21%). Значительно расширился выбор у желающих стать владельцем производства в Ижевске — к продаже предлагалось на 80% больше вариантов, чем в I квартале, в Калининграде (+38%), Красноярске и Нижнем Новгороде (+37% в обоих городах).

Предприятия сферы услуг замкнули тройку лидеров по предложениям о продаже готового бизнеса — рост составил 14% в целом по России. Таких объявлений стало больше во всех регионах за единственным исключением (Самара). Регионами с самым ярким ростом числа объявлений о продаже готового бизнеса в сфере услуг по отношению к I кварталу стали Ульяновск (+40%), Сочи (+28%), Киров (+25%) и Красноярск (+23%).

Расставаться с сельскохозяйственными предприятиями во II квартале 2021 года предприниматели не спешили. Тенденция на уменьшение предложений о продаже готового бизнеса в этой сфере сохранилась. На продажу было выставлено на 11% меньше лотов, чем в I квартале 2021 года, хотя по отношению к прошлому году наблюдался небольшой прирост (+2%). Тем не менее, были и регионы с активным ростом предложения: в Астрахани число объявлений увеличилось в 2,7 раза, в Рязани — в 2,3 раза, также рост количества объявлений был зафиксирован в Ижевске (+67%), Перми (+50%), Уфе (+43%), Красноярске (+22%) и Калининграде (+20%).

Сколько стоит стать владельцем готового бизнеса

На фоне ограниченного предложения самыми дорогими во II квартале 2021 года в среднем по России на Авито оказались сельскохозяйственные предприятия и производственные организации. Стоимость сельхозпредприятий выросла на 50% по отношению к I кварталу, составив 4 500 000 рублей. Производственные предприятия подешевели на 13%, однако сохранили позицию сразу следом за ценовым лидером — 1 000 000 рублей. Предприятия общественного питания, средняя стоимость которых упала на 11%, тоже оказались в числе самых дорогих приобретений — 800 000 рублей.

Дешевле всего можно было купить готовый бизнес в сфере онлайн-торговли — средняя цена на интернет-магазин по итогам квартала составила 99 000 рублей, не изменившись с начала года. А вот цены на офлайн-бизнесы в разных сферах — развлечений, услуг, строительстве, торговле — держались в рамках 400 000-500 000 рублей.

Городами с самыми дорогими для приобретения бизнесами во II квартале стали Москва и Санкт-Петербург (в среднем 990 000 рублей в обоих городах). В Тюмени бизнес можно было приобрести в среднем за 800 000 рублей, в Новосибирске и Красноярске — за 650 000 рублей.