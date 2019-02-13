Скандальная реклама помогла увеличить продажи спортивного бренда Reebok?

На фоне скандальной рекламы продажи спортивного бренда Reebok выросли. Об том сообщает Hi-Tech со ссылкой на представителей ритейлеров.

Ozon.ru сообщил, что сразу после публикации скандальной рекламы — с 8 до 10 февраля — продажи Reebok значительно выросли в сравнении с тем же периодом неделей раньше. Большинство заказов было оформлено покупателями из крупных российских городов.

Большая часть заказов этой продукции поступила из городов-миллионников. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и другие.

Продажи других спортивных брендов на Ozon.ru показали разные результаты за тот же трехдневный период. Nike и New Balance остались на прежнем уровне, а продажи Adidas и Puma на OZON выросли вдвое. В первую очередь, площадка связывает увеличение числа покупок с изменением своей стратегии: в начале февраля снизились цены на ряд товаров и изменились тарифы не доставку.

«8-10 февраля спрос на спортивные товары и одежду на OZON вырос к аналогичному периоду прошлой недели: продажи Reebok приросли на 20%, спрос на товары Adidas и Puma — в два раза. Основная доля заказов была сделана в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар. Список городов совпадает с теми, где больше всего обсуждалась кампания Reebok — по данным Brand Analytics это Москва, СПб и Краснодар. Скандал, конечно, мог привлечь дополнительное внимание к бренду и категории спорттоваров в целом, но сработал в первую очередь для достаточно узкой аудитории, которая не формирует массовый спрос на уровне страны, хотя и пересекается с самыми активными онлайн-покупателями. Больше на решение о покупке влияет появление товара на рекомендательных полках и выгодная цена», — комментирует пресс-служба интернет-магазина OZON.

В еще одном интернет-магазине, где представлены товары Reebok, рассказали о всплеске интереса к бренду. С 8 по 10 февраля включительно количество заказанных товаров увеличилось на 6%, если сравнивать с периодом 1-3 февраля.

У онлайн-ритейлера Lamoda та же история. «Количество запросов в поиске не изменилось, но в целом вырос спрос на спортивные товары, а среди них Reebok показал самый высокий рост — 57%», — заявила Залина Богазова, представитель площадки.

Она отметила, что во время выхода рекламы на сайте стартовали скидки, и это могло простимулировать покупателей сильнее эпатажных лозунгов.

В рамках рекламной кампании Reebok предлагал «пересесть с иглы мужского одобрения на лицо». Эту фразу обыграли производители и пользователи в «Твиттере» и других соцсетях.