Сколько бизнес заработал на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу, который начался 11 июня и закончится 11 июля, дал возможность заработать принимающим городам, в том числе Санкт-Петербургу. После прошлогоднего локдауна петербургский бизнес заметно оживился во время матчей, с 11 июня по 4 июля. По данным аналитиков ЮMoney и «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (входят в экосистему Сбера), в июне по сравнению с маем в Петербурге увеличилось количество трат на общепит, сувениры и такси. Владельцы петербургских отелей и ресторанов, представители экскурсионных бюро и сувенирных магазинов рассказали, оправдались ли их ожидания от Евро-2020.

Кто заработал на Евро

«В июне по сравнению с маем в Петербурге количество платежей в категории общепита выросло на 37%, оборот — на 29%. Средний чек снизился на 6%, но все равно остался высоким и составил 2048 рублей. Скорее всего, футбольные болельщики уехали из Петербурга с подарками: в июне траты на сувениры выросли на 24%, а оборот увеличился на 32%. Средний чек стал на 6% больше, чем месяцем ранее, и составил 3934 рубля. Не экономили болельщики в Петербурге и на такси. В июне траты на такси и каршеринг выросли на 64% относительно мая, оборот — на 50%, а средний чек — на 13%. Он составил 2302 рубля», — комментирует генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Иностранцы предпочитали хостелы

По словам Марка, владельца портала MOST Petersburg, окно бронирований на Евро-2020 составило три месяца. Портал продвигает календарь событий, актуальных для иностранных гостей, и помогает им сделать визу. С апреля трафик сайта увеличился на 40%. MOST Petersburg получил устойчивый поток бронирований, в том числе по отложенному спросу. Компания также продает экскурсии и гиды, предоставляет трансфер. В преддверии Евро в MOST Petersburg наблюдали повышенный спрос по всем этим категориям.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит крупнейшему оператору фискальных данных — «Платформе ОФД»), в июне средняя сумма покупки в секторе гостиниц и отелей в Петербурге составила 15,7 тысячи рублей. Это на 64% больше, чем в июне 2020 года, и на 6% — по сравнению с июнем 2019-го. Количество заказов выросло по сравнению с прошлым годом на 218%, или в 3,2 раза. Относительно 2019-го этот показатель увеличился на 12%.

Владельцы отелей, хостелов и апартаментов в Петербурге рассказали, что стоимость проживания в июне выросла на 50-70%. По словам владельца Petersburg Rent Алексея, в июне цены всегда выше, чем в другие месяцы. Исключением стал 2020 год. Если бы не пандемия, загрузка гостиниц, апартаментов и хостелов по прогнозам достигла бы тогда 100%. В этом году она составила порядка 90-95%, отмечает Алексей. По его словам, больше всего в выигрыше оказались сервисы аренды жилья. Но это совсем не тот ажиотаж, который был в 2018 году, когда в Петербурге проходили матчи чемпионата мира по футболу.

«Во время Евро-2020 в Петербурге спросом пользовались все типы квартир. Большие компании и семьи с детьми предпочитали останавливаться в просторных квартирах, а семьи без детей, пары и одиночные туристы — в небольших», — рассказывает Алексей.

Еще одно отличие Евро-2020 от чемпионата мира 2018 года в том, что иностранцев в Петербурге почти не было. Больше всего болельщиков приехало из Москвы. В Petersburg Rent из нескольких десятков квартир только три арендовали иностранцы. Среди них была группа молодых людей из Англии, один гость из Ирака и семья из Германии.

При этом владельцы петербургских хостелов отмечают, что иностранцы чаще всего останавливались у них. В частности, хостел BAUHAUS из-за туристического потока в период Евро смог выйти из кризиса после пандемии.

«Мы принимали гостей из Пакистана, Египта, Нигерии и других стран, а также российских болельщиков. Наиболее популярной категорией для иностранных гостей была кровать в общем номере. Наши болельщики также активно бронировали отдельные номера», — рассказывает владелица хостела BAUHAUS Екатерина.

Для сравнения: в июне средняя загрузка по номерам в хостеле составила 90,8%, а месяцем ранее — 78,33%.

Представители отелей, хостелов и апартаментов Петербурга отмечают, что их доход в июне вырос на 25-30% по сравнению с маем. По словам опрошенных бизнесменов, ситуация с пандемией не позволила им заработать столько, сколько они ожидали. Из-за коронавирусных ограничений брони часто отменяли и переносили. Некоторые иностранные гости не смогли пересечь границу или отменяли бронь из-за болезни. Екатерина рассказала, что хостелу BAUHAUS приходилось в срочном порядке снижать цены, чтобы продавать освободившиеся номера.

Рестораторы довольны

Опрошенные петербургские рестораторы отмечают рост продаж и увеличение количества броней во время Евро-2020 в полтора-два раза. Многие кафе быстрого питания оказались в плюсе. В частности, в пиццерии Papa Dimio, которая не первый раз переживает крупные футбольные события, рассказали, что тщательно готовились к Евро и остались довольны наплывом гостей.

«Во время игр в Санкт-Петербурге мы делали дополнительные смены, а также просили поставщиков заблаговременно пополнить наши запасы. Футбольные болельщики — наша целевая аудитория», — рассказывает Дмитрий из Papa Dimio.

Чаще всего посетители заведения заказывали пиццы с мраморной говядиной и баварскими колбасками, а также пиццу-шаверму. По словам Дмитрия, в целом продажи выросли в два раза. Это меньше, чем в 2018 году, но в условиях пандемии бизнес рад и этому.

В июне стало больше заказов и у «Северо-Западной кофейной компании». Ее владельцы считают, что рост связан не только с Евро, но и с развитием внутреннего туризма. В кофейнях компании Mad Espresso Team с началом лета стабильно много гостей, выше всего спрос на холодные напитки. Но такого роста продаж, как во время чемпионата мира в 2018 году, нет, отмечают представители компании.

Футбольная атрибутика и матрешки не в тренде

Больше всего не оправдались ожидания от Евро-2020 у продавцов сувениров и футбольной атрибутики. В июне этого года в Петербурге купили на 12% меньше сувениров, чем в июне 2019-го, но на 320% больше, чем в июне 2020-го, посчитал «Чек Индекс».

Популярнее всего оказались матрешки. Но даже их было продано на 45% меньше, чем в июне 2019 года. При этом рост продаж по отношению к прошлому году — 360%. Средний чек за матрешек в июне этого года составил 690 рублей. Это на 29% меньше, чем до пандемии.

Кокошников в этом июне купили на 56% меньше, чем в 2019 году, но на 410% больше, чем в 2020-м. Средний чек — 390 рублей, что на 44% меньше, чем в 2019 году. Продажи флагов упали на 7% по отношению к 2019 году и выросли на 388% по сравнению с 2020-м. Средний чек — 470 рублей, что на 25% больше, чем до пандемии.

Некоторые из опрошенных бизнесменов тоже обращают внимание на падение продаж в июне. По словам Константина, владельца магазина «Мировая символика», особого спроса на атрибутику не было даже в дни матчей в Санкт-Петербурге.

«Во время Кубка конфедераций, который прошел в 2017 году, только за первый матч продажи были больше почти в два раза. Можно сказать, что по сравнению с этим чемпионат Европы 2020 года прошел для футбольной атрибутики незаметно», — считает Константин.

С ним согласен и Владимир, владелец магазина коллекционных товаров, где продавались монеты к Евро-2020.

«Специально к Евро была выпущена коллекционная монета номиналом в три рубля, но ей так никто и не заинтересовался. Кроме того, в продаже были монеты чемпионата мира 2018 года, но их тоже никто не покупал. Мы ожидали, что в этом году будет интерес к продукции с символикой Евро-2020, но в итоге в июне продажи просели в два раза», — отмечает Владимир.

По его словам, болельщики бронировали отели и рестораны, но не тратились на сувениры. Бизнесмен считает, что из-за пандемии у людей нет на это денег. Поэтому упали продажи не только в этой сфере, но и в других, которые не связаны с предметами первой необходимости.

