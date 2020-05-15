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Сколько геймеры тратят на игры и донаты стримерам

Среди жителей городов-миллионников самый большой средний чек за компьютерные и консольные игры у москвичей, а самый маленький — у петербуржцев. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив данные за январь — апрель 2020 года о платежах пользователей через Яндекс.Кассу и покупках, оплаченных картами Яндекс.Денег. В исследовании учитывались также донаты, которые люди отправляли игровым стримерам через Я.Стример.

С января по апрель этого года около 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, еще примерно 30% — на покупки контента в самих играх. Если смотреть по числу платежей, то этот разрыв еще больше: 85% против 15%. При этом средний чек за игры в 2,4 раза меньше, чем за внутриигровой контент. Так, в этом апреле пользователи платили за сами игры в среднем по 361 рублю, а за внутриигровые покупки — по 862 рубля.

В минувшем апреле оборот платежей за покупки контента внутри игр был на 23% больше, чем в марте, за сами игры — на 22. Количество внутриигровых покупок увеличилось за этот же период на 17%, а вот средний чек подрос всего на 5%.

В прошлом месяце заметно выросло также число донатов, которые пользователи отправляли игровым стримерам через Я.Стример. Так, каждую неделю апреля этот показатель был на 40-90% больше, чем с 23 по 29 марта 2020 года — в последнюю неделю перед введением домашней самоизоляции. Пользователи переводят через Я.Стример в среднем по 300 рублей.

Рейтинг городов по среднему чеку за игры, руб.

  1. Москва — 759
  2. Казань — 615
  3. Екатеринбург — 579
  4. Новосибирск — 573
  5. Красноярск — 551
  6. Пермь — 548
  7. Челябинск — 544
  8. Самара — 531
  9. Ростов-на-Дону — 530
  10. Воронеж — 527
  11. Уфа — 525
  12. Нижний Новгород — 523
  13. Омск — 514
  14. Волгоград — 509
  15. Санкт-Петербург — 481

По данным за январь — апрель 2020 года о платежах через Яндекс.Кассу и покупках, оплаченных картами Яндекс.Денег.

Автор: Анна
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