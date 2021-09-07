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Сколько контента можно и нужно добавлять на страницы категорий

Джон Мюллер, сотрудник Google, рассказал о том, какое количество контента можно и нужно добавлять на страницы категорий на ecommerce-сайтах.

По словам Мюллера, небольшое количество контента всегда полезно, но важно не переусердствовать. Это не должны быть целые статьи.

Слишком много контента «размывает» ценность этих страниц. «Не нужно делать так, чтобы внизу ваших страниц была статья, как в Википедии», — отметил Мюллер. «Вы можете добавить немного контекста, но вам не нужно ранжироваться по каждому ключевому слову в галактике», — добавил он.

Страницы категорий должны быть удобны для восприятия, поскольку Google, с одной стороны, старается находить их для тех людей, которые ищут конкретную категорию товаров, а также, чтобы найти ссылки на отдельные товары.

Автор: Анна
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