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Сколько люди тратят на подарки к 14 февраля и на онлайн-знакомства

Яндекс.Маркет и Яндекс.Деньги выяснили, что россияне подарят любимым на День святого Валентина, а также сколько тратят на сайтах знакомств те, кто ещё только ищет свою вторую половину. Учитывались покупки на Яндекс.Маркете в этом феврале, а также платежи через Яндекс.Кассу с января 2017 года по январь 2018 года. Сегодня с помощью Кассы оплату принимают свыше 75 тысяч онлайн-площадок по всеми миру, в том числе сервисы знакомств Mamba, LovePlanet, «Теамо», «Галактика знакомств», MyLove, eDarling, Badoo, Dating и многие другие.

Подарки на Маркете

На Яндекс.Маркете заметный рост спроса на подарки наблюдается с начала февраля. Активнее всего люди заказывают своим вторым половинам подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметику, шоколад, футболки, чай, наборы для пикника, мобильные телефоны.

Больше всего в среднем за раз люди тратят на мобильные телефоны — 24 500 рублей, на наборы для пикника — 6250 рублей и на ручки — 5100 рублей. А самые недорогие подарки — кружки, чай и шоколад: средний чек за них — 500 рублей, 690 рублей и 880 рублей соответственно. 

Пики интереса покупателей к подаркам пришлись на 6 и 8 февраля. В эти дни их искали в 1,7 раза чаще, чем в начале месяца. Перед Днём святого Валентина женщины ищут подарки гораздо активнее мужчин: среди всех пользователей, которые интересовались такими товарами, женщин было 75%.

При этом мужчины тратят на подарки больше, чем женщины: 3400 рублей в среднем за раз против 2100 рублей. Больше всего мужчины расходуют на мобильные телефоны (средний чек — 21 700 рублей) и ручки (9700 рублей), а женщины — на наборы для пикника (5500 рублей).

Платежи на сайтах знакомств через Кассу

По данным Яндекс.Кассы, за год траты россиян на таких сайтах в целом выросли на треть. На одного посетителя сайтов знакомств в год приходится в среднем 4,2 платежа. Годом ранее эта цифра была меньше — 2,5 платежа. На таких площадках пользователи обычно тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «невидимка». В минувшем январе средний платёж на сайтах знакомств и сервисах быстрых свиданий составил 720 рублей, а в январе 2017 года — 580 рублей.

Больше всего на сайтах знакомств тратят в среднем за раз жители Северо-Западного региона — 829 рублей. Средний чек жителей Центрального округа — 806 рублей, Приволжского — 663 рубля, Сибирского — 610 рублей, Южного — 560 рублей, Уральского —  558 рублей. Меньше всех в среднем за раз расходуют на онлайн-знакомства пользователи из Дальневосточного региона — 374 рубля.

Автор: Анна
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