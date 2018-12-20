Сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки

Половина россиян не готова потратить на новогодние подарки более 5 тыс. руб., говорится в исследовании холдинга «Ромир»

«Заметно снизилась средняя сумма, которую россияне рассчитывают потратить на презенты. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6,55 тыс. руб., то в этом году — уже только 5,5 тыс. руб.», — отмечается в исследовании.

Также существенно снизилась доля тех, кто планирует траты свыше 5 тыс. руб. — с 39% в 2015 г. до 25% в 2018 г. А вот число тех, кто планирует израсходовать на подарки до 5 тыс. руб., осталось почти неизменным — 50% в этом году при 47% три года назад.

Порядка 20% опрошенных россиян выделили на подарки бюджет в 1-3 тыс. руб., 22% — от 3 до 5 тыс., 8% — менее 1 тыс. руб. Три года назад доли аналогичных ответов были почти идентичными, напоминают в «Ромире».

Сумму 5–10 тыс. руб. на подарки в этом году заложили 16% опрошенных, 10–15 тыс. руб. готовы потратить 5%. Подарки суммой от 15 до 25 тыс. и свыше 25 тыс. руб. могут себе позволить по 2% россиян. Порядка 17% респондентов все еще не решили, будут ли тратиться на подарки и сколько. В принципе не собираются покупать подарки 8% опрошенных.

В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних респондентов, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Последний раз аналогичный опрос проводился три года назад.