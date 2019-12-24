+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Сколько россияне потратили на покупки в Новый год и Рождество 2020

Смотрите в каталоге
Беру
Беру
Маркетплейсы

По данным исследования компании «Nielsen», в этом году расходы россиян на подарки выросли почти в 2 раза и впервые за 5 лет превысили расходы на еду и алкоголь, — 46% против 43%.

В первую декаду января количество покупок, совершенных через партнерскую сеть ePN, составило более 1,5 млн, что на 28% больше чем в 2019 году. При этом 25% общего количества — покупки, совершенные с помощью кэшбэк-сервиса Backit. Самыми популярными сегментами покупок оказались одежда, обувь и аксессуары, электроника, косметика, игрушки. Среди магазинов, в которых чаще всего совершались покупки Aliexpress, М.Видео, Беру, Связной.

По данным аналитиков исследовательского центра Deloitte, траты на шопинг во время новогодних праздников возросли на 14% по сравнению с прошлым годом. В 2020 году эта сумма составила чуть больше 19 тысяч рублей. Почти половина всех расходов — 46%, затраты на покупку подарков. Стоит отметить, что каждый третий подарок в России покупается в интернет-магазинах и год от года доля онлайн-покупок продолжает расти.

Рост покупательской активности во время праздничных выходных отмечают и другие участники рынка e-commerce. В декабре онлайн-площадка Wildberries установила рекорд по количеству оформленных заказов: 750 тысяч заказов в сутки в декабре 2019 года против 250 тысяч заказов годом ранее. По данным ритейлера, рост активности начинается с октября, а пиковая активность покупателей приходится на вторую половину декабря и первую декаду января. Аналитики другого онлайн-ритейлера, магазина Ozon, также зафиксировали рост показателей: к 4 января 2020 года продажи выросли более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. 

«Рост активности рынка e-commerce особо заметен в период больших распродаж или масштабных праздников. Покупатели все чаще отдают предпочтение онлайн-шопингу, относя к преимуществам возможность узнать мнение других о товаре, широкий ассортимент, легкость поиска и доставку на дом. При этом продолжает укрепляться тренд на разумный подход к тратам — покупатели пользуются программами лояльности, кэшбэк-сервисами для получения дополнительной выгоды. Об этом говорит и наша статистика: в новогодние праздники 2020 года пользователи кэшбэк-сервиса Backit сэкономили на 29% больше, чем в прошлом году — более 11 млн рублей».

Екатерина Донцова (Солягина), операционный директор партнерской сети ePN

Компании и сервисы: Беру, Nielsen Norman Group, М.видео, Связной
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 января / Комментарии
«Онлайн» России достиг 79,8% взрослого населения страны

«Онлайн» России достиг 79,8% взрослого населения страны

Наибольшую динамику роста числа пользователей Интернета среди россиян в 2019 году по сравнению с 2018-м показали представители старшего поколения. то следует из отчета аналитического агентства GfK. Так, в категории 65+ число возросло с 26% до 36%, в категории 50–64 года — с 63% до 66%.

далее →

13 января / Комментарии
Что покупали россияне в новогодние праздники: исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета

Что покупали россияне в новогодние праздники: исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета

В первые дни нового года жители России активно занимались онлайн-шопингом. Если смотреть по объему потраченных денег, то самыми популярными товарами стали одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника, бытовая техника, товары для хобби, книги, автотовары, еда и спортинвентарь.

далее →

24 декабря 2019 / Комментарии
Определены победители премии Ecomspace

Определены победители премии Ecomspace

Участники рынка e-commerce определили своих лучших представителей. Номинанты и финалисты Премии ECOMSPACE. ПОЧТА РОССИИ 2019 AWARDS были выбраны путем прямого голосования. Выдвинуть кандидатуру и проголосовать мог представитель любой компании, работающей в сфере российского e-commerce, независимо от специализации – будь то интернет-магазин или сервис для повышения эффективности онлайн торговли (логистика, платежи и т. д.).

далее →

23 декабря 2019 / Комментарии
Авито достиг отметки 60 миллионов активных объявлений

Авито достиг отметки 60 миллионов активных объявлений

Объем активных объявлений на сайте Авито вырос до 60 млн. Это рекордное количество для России, а в мировом масштабе уступает только американскому ресурсу Craigslist. У ближайшего конкурента в этом рейтинге французского Leboncoin.fr – 27,5 млн. активных объявлений.

далее →

18 декабря 2019 / Комментарии
Яндекс.Маркет: в этом году ёлки начали выбирать заранее

Яндекс.Маркет: в этом году ёлки начали выбирать заранее

Накануне Нового года аналитики Яндекс.Маркета изучили, как пользователи сервиса готовятся к празднику. Для этого они посмотрели, как менялся спрос на традиционные новогодние товары: искусственные ели, декор и ёлочные игрушки, икру и алкоголь.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!