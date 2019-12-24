Сколько россияне потратили на покупки в Новый год и Рождество 2020

По данным исследования компании «Nielsen», в этом году расходы россиян на подарки выросли почти в 2 раза и впервые за 5 лет превысили расходы на еду и алкоголь, — 46% против 43%.

В первую декаду января количество покупок, совершенных через партнерскую сеть ePN, составило более 1,5 млн, что на 28% больше чем в 2019 году. При этом 25% общего количества — покупки, совершенные с помощью кэшбэк-сервиса Backit. Самыми популярными сегментами покупок оказались одежда, обувь и аксессуары, электроника, косметика, игрушки. Среди магазинов, в которых чаще всего совершались покупки Aliexpress, М.Видео, Беру, Связной.

По данным аналитиков исследовательского центра Deloitte, траты на шопинг во время новогодних праздников возросли на 14% по сравнению с прошлым годом. В 2020 году эта сумма составила чуть больше 19 тысяч рублей. Почти половина всех расходов — 46%, затраты на покупку подарков. Стоит отметить, что каждый третий подарок в России покупается в интернет-магазинах и год от года доля онлайн-покупок продолжает расти.

Рост покупательской активности во время праздничных выходных отмечают и другие участники рынка e-commerce. В декабре онлайн-площадка Wildberries установила рекорд по количеству оформленных заказов: 750 тысяч заказов в сутки в декабре 2019 года против 250 тысяч заказов годом ранее. По данным ритейлера, рост активности начинается с октября, а пиковая активность покупателей приходится на вторую половину декабря и первую декаду января. Аналитики другого онлайн-ритейлера, магазина Ozon, также зафиксировали рост показателей: к 4 января 2020 года продажи выросли более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом.