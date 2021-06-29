Сколько стоит спастись от жары в России? Аналитика Авито

Запастись набором товаров для купания и пляжного отдыха в среднем по стране можно за 6 140 рублей, узнали аналитики Авито. По сравнению с прошлым годом цена «пляжной корзины» выросла на 10%.

Аномальная жара в средней полосе европейской части России подстегнула спрос на пляжные товары и надувные бассейны. По сравнению с июнем 2020 года, когда на территории России частично действовали ограничения передвижения, он вырос на 20%. А вот за последнюю неделю спрос в среднем по стране повысился в 2 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Как россияне разнообразят купание

Самый популярный товар в категории покупок для купания и пляжного отдыха — надувные бассейны, на них приходится более 45% спроса. 31% спроса приходится на ласты, третьи по популярности — надувные круги (16% спроса). Около 5% спроса приходится на надувные матрасы и 3% — на маски для плавания под водой.

Бассейны оказались самым дорогим товаром — в среднем 2 500 рублей. По сравнению с прошлым годом рост стоимости составил 14%. Интересоваться надувными бассейнами россияне стали на 26% чаще по сравнению с прошлым годом и в 2,6 раза за 2 прошедших недели.

Ласты в среднем по стране можно приобрести за 800 рублей, что на 14% дороже, чем в прошлом году. Они стали востребованнее на 20% по сравнению с июнем прошлого года и на 60% за прошедшие две недели.

Надувной круг можно купить в среднем за 550 рублей, что дороже на 12%, чем в прошлом году. За год спрос на надувные круги вырос на 24%, а за прошедшие две недели подскочил в 2,4 раза.

Надувной матрас в целом по стране стоит в среднем 1 100 рублей (+10% к ценам июня 2020). Спрос на них по сравнению с прошлым годом снизился, однако за прошедшие две недели они завоевали на 77% больше внимания пользователей Авито.

Маска для плавания обойдется желающим в среднем в 1 190 рублей (цена практически не изменилась по сравнению с прошлогодней). В июне этого года маски стали популярнее на 35% по сравнению с прошлым годом, а за прошедшие две недели спрос на них вырос на 37%.

«За последнюю неделю спрос на надувные бассейны подскочил в 2,6 раза, а на надувные круги — в 2,4 раза. Темпы роста в других категориях (например, товары для снорклинга) немного скромнее. Это говорит о том, что в этом году россияне в первую очередь стараются охладиться у себя на дачном участке или в ближайшем водоеме.» — комментирует руководитель категории Lifestyle на Авито Алексей Козловский.

Региональная динамика спроса за последнюю неделю показывает, что наиболее актуальными товары для купания оказались для городов, расположенных на Волге. Спрос на пляжные товары сильнее всего увеличился в Нижнем Новгороде (в 4,6 раза), Казани (в 3,8 раза), Ярославле (в 3 раза). Снижение спроса отмечено только на Урале и в Сибири, где жара местами сменилась прохладной дождливой погодой, а также парадоксальным образом в Сочи, где в июне случались капризы погоды.