Сколько стоит выйти замуж? Анализ цен и спроса на свадебные товары

Спрос на платья и другие аксессуары для невест на Авито в апреле-мае 2021 года на 36% превысил уровень в аналогичный период 2019 года, узнали аналитики Авито. Дороже всего свадьба обходится жителям южных городов страны, а в среднем по России нарядить невесту можно примерно за 15 000 рублей.

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В 2020 году рынок свадебных платьев и аксессуаров для бракосочетания весной значительно просел. ЗАГСы продолжительное время не работали, и около 70% запланированных россиянами свадеб было перенесено. Однако уже в июле-августе наблюдалось восстановление рынка. В этом году свадебный сезон начался традиционно весной, и в апреле-мае наблюдается еще больший спрос на свадебную атрибутику, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 года.

Уже в мае россиянки начали активно присматривать свадебные платья и аксессуары. В период 1 апреля — 18 мая спрос на товары для свадьбы оказался на 36% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. При этом предложение увеличилось на 16%.

В частности, на 39% за два года возрос спрос на платья для невест (предложение за это время выросло на 16%). В среднем наряд для одного из самых важных дней в жизни можно приобрести за 7 000 рублей. Цены за два года поднялись в среднем на 27%.

На 23% увеличился спрос на фаты для невест. На Авито они продаются в среднем за 6 000 рублей, что немногим меньше цены свадебного платья. За два года этот товар подорожал на 20%, а количество объявлений о его продаже выросло на 17%. На 93% вырос спрос на букеты невест. Их средняя стоимость по стране — 1 000 рублей, что на 11% дороже, чем в 2019 году. В то же время флористы стали предлагать их на 14% чаще, чем два года назад.

В каком городе России больше всего невест?

Весной этого года на Авито вырос спрос на свадебную атрибутику для невест практически во всех исследуемых регионах страны. Аналитики Авито выяснили, какие города России активнее всех готовятся к торжествам.

Топ-5 городов с самым ярким ростом спроса на свадебную атрибутику на Авито:

Ижевск Санкт-Петербург Нижний Новгород Воронеж Краснодар

Больше всего за два года спрос на свадебные товары на Авито за два года вырос в Ижевске (+98%) и в Санкт-Петербурге (+94%), а также в Нижнем Новгороде (+79%), Воронеже (+71%) и Краснодаре (+67%). В Москве спрос на платья, фаты и букеты невесты по сравнению с 2019 годом вырос на 25%.

При этом в Сочи зарегистрирована самая высокая средняя цена на свадебные платья: 11 000 рублей, что на 10% больше показателей 2019 года. В целом на юге страны больше всего тратят на наряд невесты: в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже свадебные платья в среднем обходятся невестам в 10 000 рублей. А Ульяновск, Уфа, Челябинск, Новокузнецк и Кемерово — те города, где вступить в брак можно наиболее бюджетно: свадебное платье там стоит в среднем 5 000 рублей.