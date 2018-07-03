Сколково разрабатывает модель "Платона" для интернет-торговли

Для российского рынка интернет-торговли в Сколково разрабатывается агрегатор жалоб населения на интернет-магазины(ОУС). Предполагается, что финансировать агрегатор будут сами интернет-магазины, а участие в проекте будет обязательным для всех участников рынка. Об этом сообщил редакции Shopolog Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли, эксперт комитета ГД РФ по транспорту и связи, предоставив проектные документы.

Для кого

Маркетплейсы (агрегаторы), некоммерческие организации (саморегулируюемые организации медиаторов, общества по защите прав потребителей), продавцы товаров, исполнители (в сфере услуг), омбудсмены, иные лица.

Предлагается предусмотреть для отдельных лиц (например, продавцов и исполнителей с определенным годовым оборотом) обязательное создание собственной платформы для ОУС, либо присоединение к одной из уже существующих.

Этапы внедрения

На первом этапе: создание платформы, которая предоставляет возможность взаимодействия между сторонами ОУС дистанционно (без обязательств по внедрению искусственного интеллекта и автоматизации);

На втором этапе: Электронное взаимодействие, простые технологии искусственного интеллекта для поддержки пользователей при заполнении и подаче жалобы и использовании площадки.

Как будут урегулироваться споры

Предлагается предусмотреть общие принципы ОУС, в том числе:

предельный срок проведения процедуры ОУС; права сторон ОУС (предоставление информации и документов, ознакомление с информацией и документами и т.п.); порядок и сроки для инициирования процедуры ОУС (например, срок, в течение которого после обращения потребителя должна быть инициирована процедура ОУС); критерии, по которым процедура ОУС считается завершенной (между сторонами спора достигнуто соглашение о его урегулировании, решение по спору вынесено платформой ОУС, одна из сторон заявила о намерении обратиться в суд и т.п.).

Каке споры будут регулироваться

Предлагается предусмотреть возможность для платформы ОУС при разрешении споров выходить за рамки конкретных требований, которые могут быть предъявлены потребителем к продавцу (исполнителю и т.п.) в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Например, вместо требования потребителя об устранении недостатков товара продавец и потребитель могут договориться и возврате товара и возмещении его стоимости с предоставлением потребителю скидки на будущие покупки и т.п.).

Кто может участвовать в решении спора

Медиаторы и любые иные независимые лица, участвующие в процедуре ОУС, например, эксперты. Участие нейтральных лиц, а также их роль в ОУС определяются в соответствии с правилами и техническими возможностями платформы ОУС.

Обязательность участия

Добровольное участие. При этом в случае, если между потребителем и продавцом, либо потребителем, продавцом и третьим лицом, заключено соглашение об ОУС (например, об урегулировании споров, связанных с приобретением товаров на сайте агрегатора, с использованием платформы ОУС такого агрегатора), то проведение ОУС становится обязательным для сторон соглашения, а сама процедура ОУС приравнивается к обязательному соблюдению претензионного порядка. Таким образом, необходимы поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ, позволяющие суду вернуть исковое заявление, к которому не приложено подтверждение проведения процедуры ОУС истцом.

Материальное обеспечение системы

самофинансирование лиц, обеспечивающих функционирование онлайн площадки для урегулирования спора; платность услуг независимых лиц; бесплатность использования онлайн площадки, платность услуг независимых лиц.

Для стимулирования участия продавцов и исполнителей в процедурах ОУС предлагается предусмотреть освобождение продавца/исполнителя от штрафа, предусмотренного ч.6 ст.14 Закона «О защите прав потребителей», в случае участия продавца/исполнителя в процедуре ОУС до подачи искового заявления в суд потребителем.