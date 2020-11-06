«Скрепыши 2» стали успешнее первого издания акции
Ежедневно в магазинах «Магнит» выдается около 5,7 млн игрушек, что почти в два раза больше показателя 2019 года. За счет такого успеха промокампания может закончиться раньше запланированного срока.
Акция «Скрепыши 2» стартовала в магазинах «Магнит» форматов у дома, супермаркетах и «Магнит Косметик» 30 сентября 2020 года. За каждые 400 руб. в чеке в точках у дома покупателю выдается одна игрушка, за каждые 800 руб. в чеке в супермаркетах и «Магнит Косметик» — две игрушки. «Скрепыши» — это яркие миниатюрные игрушки с изображением веселых персонажей. Они имеют эмоциональную и рациональную составляющую: из игрушек можно сделать браслет, использовать как закладки для книг, брелок или другой аксессуар. Моментальная выдача уникальных скрепышей за покупку позволила повысить лояльность и эмоциональную вовлеченность покупателей, продолжить реализацию эффективных механик, которые являются альтернативой традиционным промоскидкам.
Аналогичная акция проходила в «Магните» в 3 квартале 2019 г. Тогда проект помог дополнительно увеличить товарооборот сети примерно на 1,5%. «Скрепыши 2» пользуются заметно более высоким спросом. Уже выдано на 50% больше игрушек, чем за такой же период акции в прошлом году, и это с учетом того, что компания приготовила для покупателей 250 млн скрепышей: на 30 млн больше, чем в 2019-ом. Всего ко 2 ноября 2020 г. было выдано 188 млн игрушек. Рекордным днем стало 15 октября — посетители получили 7,2 млн игрушек. Если динамика сохранится, то акция закончится раньше на 7-10 дней раньше, чем планировалось.
Позитивное влияние проекта отразилось на приросте сопоставимых продаж сети в октябре 2020 года, а также среднем чеке, который вырос и год к году, и к нынешнему сентябрю. Покупатели увеличивали число товаров в корзине для того, чтобы получить скрепышей. Так, доля чеков с суммой выше 400 руб. выросла в октябре на 4,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,8 п.п. по сравнению с сентябрем текущего года.
Успех нынешней акции среди покупателей подтверждают аналитики Авито. Новое поколение игрушек стало самым популярным у россиян среди всех коллекционных игрушек в разделах Авито, где предлагаются товары от торговых сетей. На данный момент запрос «Скрепыши 2» находится на 13 месте в поиске на Авито по России и ежедневно поднимается в топе. Спрос на «Скрепыши 2» в октябре 2020 года превысил интерес к первому поколению «Скрепышей» в аналогичном периоде прошлого года в 13 раз. Покупатели обменивают или приобретают игрушки, чтобы собрать полную коллекцию персонажей, включая редкие экземпляры.
«Совместно с партнерами из Disney, Danone, Mars и Pepsi мы разработали интересную коллекцию персонажей, которые быстро завоевали любовь покупателей. Мы предполагали, что акция станет успешной, поэтому приготовили для покупателей на 30 млн скрепышей больше, чем в прошлом году. Но „Скрепыши 2“ превзошли все наши самые смелые ожидания. Если продажи будут расти такими же темпами, то мы будем вынуждены завершить акцию досрочно, потому что 250 млн скрепышей просто закончатся», — прокомментировала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике розничной сети «Магнит» Людмила Подъяпольская.