«Скрепыши 2» стали успешнее первого издания акции

Ежедневно в магазинах «Магнит» выдается около 5,7 млн игрушек, что почти в два раза больше показателя 2019 года. За счет такого успеха промокампания может закончиться раньше запланированного срока.

Акция «Скрепыши 2» стартовала в магазинах «Магнит» форматов у дома, супермаркетах и «Магнит Косметик» 30 сентября 2020 года. За каждые 400 руб. в чеке в точках у дома покупателю выдается одна игрушка, за каждые 800 руб. в чеке в супермаркетах и «Магнит Косметик» — две игрушки. «Скрепыши» — это яркие миниатюрные игрушки с изображением веселых персонажей. Они имеют эмоциональную и рациональную составляющую: из игрушек можно сделать браслет, использовать как закладки для книг, брелок или другой аксессуар. Моментальная выдача уникальных скрепышей за покупку позволила повысить лояльность и эмоциональную вовлеченность покупателей, продолжить реализацию эффективных механик, которые являются альтернативой традиционным промоскидкам.

Аналогичная акция проходила в «Магните» в 3 квартале 2019 г. Тогда проект помог дополнительно увеличить товарооборот сети примерно на 1,5%. «Скрепыши 2» пользуются заметно более высоким спросом. Уже выдано на 50% больше игрушек, чем за такой же период акции в прошлом году, и это с учетом того, что компания приготовила для покупателей 250 млн скрепышей: на 30 млн больше, чем в 2019-ом. Всего ко 2 ноября 2020 г. было выдано 188 млн игрушек. Рекордным днем стало 15 октября — посетители получили 7,2 млн игрушек. Если динамика сохранится, то акция закончится раньше на 7-10 дней раньше, чем планировалось.

Позитивное влияние проекта отразилось на приросте сопоставимых продаж сети в октябре 2020 года, а также среднем чеке, который вырос и год к году, и к нынешнему сентябрю. Покупатели увеличивали число товаров в корзине для того, чтобы получить скрепышей. Так, доля чеков с суммой выше 400 руб. выросла в октябре на 4,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,8 п.п. по сравнению с сентябрем текущего года.

Успех нынешней акции среди покупателей подтверждают аналитики Авито. Новое поколение игрушек стало самым популярным у россиян среди всех коллекционных игрушек в разделах Авито, где предлагаются товары от торговых сетей. На данный момент запрос «Скрепыши 2» находится на 13 месте в поиске на Авито по России и ежедневно поднимается в топе. Спрос на «Скрепыши 2» в октябре 2020 года превысил интерес к первому поколению «Скрепышей» в аналогичном периоде прошлого года в 13 раз. Покупатели обменивают или приобретают игрушки, чтобы собрать полную коллекцию персонажей, включая редкие экземпляры.