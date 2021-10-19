Скрепыши vs Бравлы: самые популярные игрушки на Авито

Осенью торговые сети запустили акции, за участие в которых можно получить игрушки. Аналитики Авито выяснили, какие коллекционные предметы пользуются наибольшей популярностью среди пользователей площадки. В исследовании принимали участие Скрепыши 3 от торговой сети «Магнит» и Бравлы от торговой сети «Пятерочка».

Осенью в Пятерочке и Магните проводились акции, где за приобретение товаров на определенную сумму покупатели получают коллекционные игрушки. В Пятерочке получить фигурку можно за каждые 555 рублей в чеке с Выручай-картой, в магазинах «Магнит» и «Магнит Аптека» — за каждые 400 рублей, а в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Опт» и «Магнит Экстра» за каждые 800 рублей выдают двух Скрепышей.

В этом году коллекцию Скрепышей пополнили фигурки персонажей из анимационного фильма «Монстры на каникулах», что положительно повлияло на рост популярности игрушек. Спрос на Скрепыши 3 в сентябре-октябре 2021 года превысил интерес ко второму поколению коллекционных предметов прошлого года на 76%.

В коллекцию Бравлов из Пятерочки входят 29 персонажей мобильной игры «Brawl Stars», но по популярности они уступают фигуркам из Магнита. Так, Скрепышами в сентябре-октябре этого года пользователи площадки интересуются в 1,5 раза больше, чем Бравлами.

Увеличилось и число предложений по продаже Скрепышей — на Авито в сентябре-октябре этого года их продают в 3,2 раза чаще, чем фигурки прошлого года, и почти в 2 раза больше, чем Бравлы. Средняя стоимость игрушки в России составляет 35 рублей. Дороже всего покупка предмета для коллекции обойдется жителям Москвы и Сочи — в 100 рублей. Жителям Тольятти повезло больше — приобрести игрушку здесь можно всего за 20 рублей. Пользователи могут приобрести как отдельные игрушки, так и целые наборы.

Бравлы из «Пятерочки» продают в среднем за 50 рублей. На площадке также можно найти объявления с поштучной продажей и полноценные коллекции. Кроме того, пользователи активно обмениваются недостающими фигурками.