Слабый пол испытывает слабость к дорогим подаркам с детства
Сеть супермаркетов детских товаров «Дочки-Сыночки» выяснила какие подарки для юных бойцов и маленьких принцесс оказались наиболее востребованы в прошедшие праздники — 23 февраля и 8 марта.
Проанализировав показатели продаж за прошедший месяц, эксперты компании выяснили, что затраты покупателей в Международный женский день превышают расходы клиентов в период «Мужского» праздника в среднем на 30%. Кроме того, подарки для представительниц слабого пола обходятся дороже презентов для пола сильного еще с самого раннего детства. Доля самой популярной и лидирующей в эти дни категории подарков — «Игрушки», в общем объеме покупок в дни праздника 8 марта составляет 60%, а в праздничные дни 23 февраля эта доля уже только 48%. По итогам всех 4 праздничных недель доля игрушек превышает 30% в общем товарообороте, являясь самой большой.
При распределении подарков между мальчиками и девочками в зависимости о того, кто является героем праздника действует зеркальный принцип. В дни 8 марта на каждую вторую игрушку для девочки приходится игрушка для мальчика, и противоположная ситуация с гендерным распределением игрушек в день защитника Отечества. Это говорит о том, что в период гендерных праздников родители стремятся сохранить равновесие и никого не обидеть, поэтому покупают подарки и мальчикам, и девочкам.
В канун международного женского дня мягких игрушек было продано в 3 раза больше, чем перед 23 февраля. При этом конструкторов, например, наоборот было куплено девочкам на 30% меньше, чем мальчикам. В аксессуарах, что логично, девочки обошли мальчиков — объемы продаж украшений превысили в марте показатели февраля в 3,5 раза.
2-е место по доле в общем товарообороте по итогам праздничного месяца занимает категория «Одежда». Не смотря на лидирующие позиции, в этом сегменте, в сравнении со среднестатистическими показателями, отмечается незначительное снижение объемов продаж. Это объясняется смещением акцента покупательских предпочтений в сторону «Игрушек» и других «околопраздничных» категорий — «Канцтовары и товары для творчества», «Косметика и гигиена», продажи которых доминировали в предпраздничную неделю марта. «Косметика и гигиена» именно в начале марта объяснимо востребована в 2,5 раза больше. Количество чеков и общая сумма «товаров для творчества», проданных в канун международного женского дня, в два раза превышают аналогичные показатели февральского праздника. Из чего можно сделать вывод о том, что на подарки-поделки к празднику мам детям требуется больше различных материалов, творческие работы для пап оказываются более лаконичными в исполнении.
3-е место в общем товарообороте у традиционных лидеров — «Детского питания» и «Подгузников».
В этом году, в отличии от праздничного периода года прошлого, основной пик покупок пришелся на праздничные дни — 8 марта и 23 февраля. В 2018 году покупатели предпочитали выбирать покупки заранее — самыми популярными днями у клиентов были 22 февраля и 7 марта.
«Традиционно самыми востребованными подарками в любые праздники для детей остаются игрушки, — сообщил Директор по маркетингу компании «Дочки-Сыночки», Алексей Кудрявцев, — «Данный тренд, повторяющийся из года в год, казалось бы, позволяет нам, как ритейлерам, безошибочно строить прогнозы по формированию ассортимента в дни праздничных активностей, а родителям быть уверенными в выборе подарка для ребенка. Однако, не все так просто, если углубиться в структуру категории, появляется множество разных нюансов и моментов. Например, гендерные различия, влияния модных трендов и мультипликационных релизов, маркетинговые активности производителей в предшествующие праздникам дни. Все это отражается в пожеланиях наших юных клиентов.
Игрушки — это те товары, которые дети начинают выбирать самостоятельно с более раннего возраста, в отличии от других категорий. Кроме того, согласно нашим опросам, именно в данном сегменте, наибольшее влияние на мнение детей оказывает реклама. Герои, которые были на пике популярности вчера, оказываются забыты на следующий день. Родителям бывает сложно отследить смену детских предпочтений, поэтому взрослые все чаще в качестве подарка детям выбирают подарочные сертификаты, оставляя за ребенком право самостоятельного выбора. Продажи подарочных сертификатов в нашей сети по итогам 2018 года выросли, в сравнении с 2017 годом, в 2 раза. При этом, по итогам последней декады февраля и первой декады марта в сети „Дочки-Сыночки“ было приобретено на 65% больше подарочных карт, нежели в аналогичный период в прошлом году».