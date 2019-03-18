Слабый пол испытывает слабость к дорогим подаркам с детства

Сеть супермаркетов детских товаров «Дочки-Сыночки» выяснила какие подарки для юных бойцов и маленьких принцесс оказались наиболее востребованы в прошедшие праздники — 23 февраля и 8 марта.

Проанализировав показатели продаж за прошедший месяц, эксперты компании выяснили, что затраты покупателей в Международный женский день превышают расходы клиентов в период «Мужского» праздника в среднем на 30%. Кроме того, подарки для представительниц слабого пола обходятся дороже презентов для пола сильного еще с самого раннего детства. Доля самой популярной и лидирующей в эти дни категории подарков — «Игрушки», в общем объеме покупок в дни праздника 8 марта составляет 60%, а в праздничные дни 23 февраля эта доля уже только 48%. По итогам всех 4 праздничных недель доля игрушек превышает 30% в общем товарообороте, являясь самой большой.

При распределении подарков между мальчиками и девочками в зависимости о того, кто является героем праздника действует зеркальный принцип. В дни 8 марта на каждую вторую игрушку для девочки приходится игрушка для мальчика, и противоположная ситуация с гендерным распределением игрушек в день защитника Отечества. Это говорит о том, что в период гендерных праздников родители стремятся сохранить равновесие и никого не обидеть, поэтому покупают подарки и мальчикам, и девочкам.

В канун международного женского дня мягких игрушек было продано в 3 раза больше, чем перед 23 февраля. При этом конструкторов, например, наоборот было куплено девочкам на 30% меньше, чем мальчикам. В аксессуарах, что логично, девочки обошли мальчиков — объемы продаж украшений превысили в марте показатели февраля в 3,5 раза.

2-е место по доле в общем товарообороте по итогам праздничного месяца занимает категория «Одежда». Не смотря на лидирующие позиции, в этом сегменте, в сравнении со среднестатистическими показателями, отмечается незначительное снижение объемов продаж. Это объясняется смещением акцента покупательских предпочтений в сторону «Игрушек» и других «околопраздничных» категорий — «Канцтовары и товары для творчества», «Косметика и гигиена», продажи которых доминировали в предпраздничную неделю марта. «Косметика и гигиена» именно в начале марта объяснимо востребована в 2,5 раза больше. Количество чеков и общая сумма «товаров для творчества», проданных в канун международного женского дня, в два раза превышают аналогичные показатели февральского праздника. Из чего можно сделать вывод о том, что на подарки-поделки к празднику мам детям требуется больше различных материалов, творческие работы для пап оказываются более лаконичными в исполнении.

3-е место в общем товарообороте у традиционных лидеров — «Детского питания» и «Подгузников».

В этом году, в отличии от праздничного периода года прошлого, основной пик покупок пришелся на праздничные дни — 8 марта и 23 февраля. В 2018 году покупатели предпочитали выбирать покупки заранее — самыми популярными днями у клиентов были 22 февраля и 7 марта.