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Слухи и опровержения: Price.ru не продаётся

18 июля «Коммерсант» сообщил, что Rambler&Co может быть продан инвесторам за сумму порядка 5 млн. долларов.

Впрочем, вскоре после публикации эта новость была опровергнута Sostav.ru, причём директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев, отметил, что «единственное, что достоверно в статье "Коммерсанта" — рост Price.ru на 70%». Кроме того, Алексеев сообщил, что он прокомментировал ситуацию «Коммерсанту» ещё 14 и 15 июля, указав на отсутствие желания продавать Price.ru.

По информации «Коммерсантъ», предложение о продаже Price.ru разослано 20-30 фондам и стратегическим инвесторам. Отмечая положение Price.ru на рынке, издание упоминает рост выручки Price.ru на 70%, и размер аудитории в 1,7 млн. человек (данные Mediascope, май 2017 г.) У конкурента Price.ru, Аудитория «Яндекс.Маркета», конкурента Price.ru, составляет 19,4 млн. пользователей.

Price.ru был запущен в 1997 году компанией «Прайс Экспресс». Изначально это был каталог для сравнения цен на компьютерную технику и офисное оборудование. В 2008 году Rambler полностью поглотил Price.ru. На сегодняшний день, площадка содержит предложения от более чем 4.000 магазинов.

Автор: Vyacheslav Vityuk
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