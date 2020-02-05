Служба доставки Boxberry подвела итоги работы в 2019 году

Компания продолжает расти быстрее рынка, увеличивает сеть отделений и сокращает сроки доставки. В планах — развитие логистической инфраструктуры и IT.

В 2019 году служба доставки Boxberry продолжила расти быстрее рынка. Объемы перевозок для интернет-магазинов увеличились на 49% в количественном выражении. При этом российские ритейлеры выросли на 58%, а зарубежные на 34%. Более 6000 российских партнёров регулярно совершают отправки через Boxberry, примерно половина из них — это региональные продавцы.

«Доставка для онлайн-ритейлеров — одно из приоритетных направлений для компании. В 2020 году мы планируем оптимизировать работу личного кабинета и модулей интеграции с интернет-магазинами. Также будет запущена новая услуга — предпочтовая обработка. Она позволит клиентам передать заказы в отделения „Почты России“ через нас», — рассказал Алексей Бездеткин, коммерческий директор Boxberry.

Заметно приросли в количественном выражении отправления физических лиц — на 112% к показателю 2018 года. Чаще всего посылки отправляли из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска. Средний вес такой посылки составил 3,16 кг. Услугу забора груза у отправителя и доставку до получателя курьером выбирали 9,5% заказчиков, 8,8% клиентов выбрали только доставку в руки адресата.

На 96% увеличилось число отправлений с площадок-классифайдов. Из Москвы чаще всего такие грузы идут в границах города (27,14% всех отправлений), в Санкт-Петербург (6,14%), Краснодар (1,75%), Нижний Новгород (1,74%) и Екатеринбург (1,64%). Наиболее активные отправители находятся в Москве — они обеспечили 31,57% от всего объема отправок, Санкт-Петербурге — 11,15%, Екатеринбурге — 2,27%, Нижнем Новгороде — 1,67%, Новосибирске — 1,45%. Средний вес посылки, оформленной на торговой площадке, составляет 2 кг, а цена — 4 790 руб.

К концу 2019 года служба доставки Boxberry увеличила свою сеть до 3500 отделений в 588 городах России, что в 1,5 раза больше показателя конца 2018-го.

Компании удалось сократить сроки доставки по 159 направлениям. Доставка из Москвы в 55 городов стала быстрее в среднем на 1,2 дня. Сократились сроки межрегиональной доставки по 104 направлениям в среднем на 2 дня. Улучшить сервис удалось за счёт оптимизации маршрутов и стандартизации процессов при взаимодействии с перевозчиками. К концу февраля текущего года Boxberry рассчитывает ускорить доставку еще из 25 городов России.

Служба доставки нацелена на развитие производственных мощностей в столице. Сейчас у Boxberry в Москве три терминала общей площадью 11 000 кв.м., к середине года планируется увеличение до 18 500 кв.м. На Южном столичном терминале, который был открыт в конце 2019 года, будет установлен новый конвейер, что позволит увеличить объёмы обрабатываемых посылок.

"Благодаря модернизации получится сократить сроки доставки для интернет-магазинов, расположенных в южной части Москвы и Московской области, повысить точность исполнения интервалов курьерской доставки и создать резерв мощностей Московского логистического узла, — делится планами Александра Грефенштейн, директор по аналитике и развитию бизнес-процессов Boxberry.

В 2020-ом Boxberry продолжит расширять сеть отделений, а также сокращать сроки доставки, как из Москвы, так и между городами. Стратегические планы компании на текущий год сфокусированы на развитии логистической инфраструктуры и усилении ИТ-инструментов. Запланировано обновление программного обеспечения, которое повысит отказоустойчивость системы.