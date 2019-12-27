Служба доставки Boxberry запустила новый способ оплаты заказов

Служба доставки Boxberry запускает в 116 населенных пунктах новый способ оплаты заказов — через терминал «Элекснет». Терминалы работают круглосуточно, принимают наличные, зачисляют их без комиссии, при этом заказ можно оплатить прямо в день получения.

Сейчас данный способ доступен в Москве, Подмосковье и 35 городах Сибирского федерального округа. В начале 2020 года проект будет запущен на всей территории России.

В перспективе для партнеров, развивающих сеть ПВЗ Boxberry, данный способ сможет упросить взаимодействие с компанией.

«Владелец пункта выдачи или сотрудник его организации сможет ежедневно вносить денежные средства, принятые наличными в счет оплаты отправлений в отделениях Boxberry. „Элекснет“ без процентов перечислит эту сумму на расчетный счет Boxberry и самостоятельно проинкассирует терминал. На счет деньги будут поступать утром следующего календарного дня», — рассказывает о преимуществах работы с терминалами оплаты операционный директор Boxberry Светлана Берендеева.