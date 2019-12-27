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Служба доставки Boxberry запустила новый способ оплаты заказов

Служба доставки Boxberry запускает в 116 населенных пунктах новый способ оплаты заказов — через терминал «Элекснет». Терминалы работают круглосуточно, принимают наличные, зачисляют их без комиссии, при этом заказ можно оплатить прямо в день получения.

Сейчас данный способ доступен в Москве, Подмосковье и 35 городах Сибирского федерального округа. В начале 2020 года проект будет запущен на всей территории России.

В перспективе для партнеров, развивающих сеть ПВЗ Boxberry, данный способ сможет упросить взаимодействие с компанией.

«Владелец пункта выдачи или сотрудник его организации сможет ежедневно вносить денежные средства, принятые наличными в счет оплаты отправлений в отделениях Boxberry. „Элекснет“ без процентов перечислит эту сумму на расчетный счет Boxberry и самостоятельно проинкассирует терминал. На счет деньги будут поступать утром следующего календарного дня», — рассказывает о преимуществах работы с терминалами оплаты операционный директор Boxberry Светлана Берендеева.

«Сотрудничество „Элекснет“ и Boxberry, несомненно, даст дополнительные преимущества обеим сторонам. Подключение услуги привлечет к нашим терминалам новый сегмент клиентов, пользующихся услугами Boxberry. В свою очередь, более 4 миллионов постоянных пользователей „Элекснет“, увидев новую опцию, могут заинтересоваться сервисами службы доставки, — комментирует Константин Мешков, начальник управления рекламы и маркетинга „Элекснет“. — И, конечно же, это будет удобно клиентам Boxberry, которые смогут при оплате посылки погасить кредит или внести средства на счет интернет-провайдера либо коммунальной службы».

Автор: Анна
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