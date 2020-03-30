+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Службы доставки и магазины продуктов продолжат работать в Москве в обычном режиме

Службы доставки и продуктовые магазины продолжат работать в условиях карантина в Москве, сообщает «Коммерсант».

Все опрошенные газетой службы доставки продолжат свою работу. Представители «Магнита» и «Вкусвилла», например, рассказали, что пока и логистика, и склады, и розничные магазины их сетей продолжают работать в обычном режиме.

«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», принадлежащие X5 Retail Group, также продолжат свою работу.

«Продовольственные магазины и сервисы доставки будут работать. Сейчас мы уточняем все детали по правилам организации работы и логистики у правительства Москвы».

Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» рассказали, что будут продолжать работать. «Информации о каких-либо ограничениях в отношении курьеров у нас нет», — заявил представитель Delivery Club.

Представитель онлайн-маркетплейса Ozon Мария Заикина рассказывает, что курьерская служба готова продолжить работу в усиленном режиме; по-прежнему будут работать и пункты выдачи, а также постаматы. Также она добавила, что курьеры проходят медосмотры, передвигаются на автомобилях и осуществляют бесконтактную доставку.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

30 марта / Комментарии
«М.Видео-Эльдорадо» временно закрывает магазины

«М.Видео-Эльдорадо» временно закрывает магазины

Группа «М.Видео-Эльдорадо» временно закрывает магазины — в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса. Офлайн-магазины «М.Видео-Эльдорадо» закрыли свои торговые залы — они работают только как точки выдачи интернет-заказов или мини-склады.

далее →

30 марта / Комментарии
Исследование GfK: чем запаслись россияне на время карантина?

Исследование GfK: чем запаслись россияне на время карантина?

Аналитическая компания GfK еженедельно отслеживает динамику спроса на товары повседневного спроса (FMCG), включая лекарства, на основе индикативных данных потребительской панели. Эксперты GfK выяснили, чем поспешили запастись россияне накануне карантина.

далее →

27 марта / Комментарии
«Перекресток» поможет пенсионерам сделать покупки по телефону

«Перекресток» поможет пенсионерам сделать покупки по телефону

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила сервис специально для пожилых людей для заказа продуктов по телефону и самовывоза их из супермаркета.

далее →

27 марта / Комментарии
Маркетплейс goods.ru станет якорным арендатором первого коворкинга «Практик» в Москве

Маркетплейс goods.ru станет якорным арендатором первого коворкинга «Практик» в Москве

Петербургская сеть коворкингов «Практик» открывает первую локацию в Москве. Якорным арендатором дебютного проекта оператора, расположенного в общественно-деловом пространстве «Басманный двор», выступит маркетплейс goods.ru, он займёт 350 рабочих станций, с перспективой расширения по мере роста компании.

далее →

26 марта / Комментарии
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!