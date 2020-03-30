Службы доставки и магазины продуктов продолжат работать в Москве в обычном режиме

Службы доставки и продуктовые магазины продолжат работать в условиях карантина в Москве, сообщает «Коммерсант».

Все опрошенные газетой службы доставки продолжат свою работу. Представители «Магнита» и «Вкусвилла», например, рассказали, что пока и логистика, и склады, и розничные магазины их сетей продолжают работать в обычном режиме.

«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», принадлежащие X5 Retail Group, также продолжат свою работу.

«Продовольственные магазины и сервисы доставки будут работать. Сейчас мы уточняем все детали по правилам организации работы и логистики у правительства Москвы».

Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» рассказали, что будут продолжать работать. «Информации о каких-либо ограничениях в отношении курьеров у нас нет», — заявил представитель Delivery Club.

Представитель онлайн-маркетплейса Ozon Мария Заикина рассказывает, что курьерская служба готова продолжить работу в усиленном режиме; по-прежнему будут работать и пункты выдачи, а также постаматы. Также она добавила, что курьеры проходят медосмотры, передвигаются на автомобилях и осуществляют бесконтактную доставку.