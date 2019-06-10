Смартфоны уходят в онлайн

Объединенная компания Связной | Евросеть подвела итоги онлайн-продаж смартфонов на российском рынке с января по апрель 2019 года. По данным ритейлера, за 4 месяцев россияне приобрели на 35% смартфонов больше в штучном выражении, чем годом ранее, что стало самым рекордным приростом продаж смартфонов в интернете за последние три года. Общее количество проданных смартфонов в онлайн-каналах составило 1,4 млн устройств на сумму 27 млрд рублей.

Средняя стоимость смартфона, купленного онлайн, выросла на 3% и составила 19 380 рублей. Наиболее популярными брендами в штуках стали Xiaomi, Honor и Samsung. В деньгах, как и годом ранее, лидером остался Apple.