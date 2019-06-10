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Смартфоны уходят в онлайн

Объединенная компания Связной | Евросеть подвела итоги онлайн-продаж смартфонов на российском рынке с января по апрель 2019 года. По данным ритейлера, за 4 месяцев россияне приобрели на 35% смартфонов больше в штучном выражении, чем годом ранее, что стало самым рекордным приростом продаж смартфонов в интернете за последние три года. Общее количество проданных смартфонов в онлайн-каналах составило 1,4 млн устройств на сумму 27 млрд рублей.

Средняя стоимость смартфона, купленного онлайн, выросла на 3% и составила 19 380 рублей. Наиболее популярными брендами в штуках стали Xiaomi, Honor и Samsung.  В деньгах, как и годом ранее, лидером остался Apple.

«В 2019 году доля онлайн-продаж продолжает свой рост. Это связано с тем, что сегодня в регионах интернет стал доступнее, растёт доля мобильного трафика, а ритейлеры высокими темпами развивают свою логистическую инфраструктуру, что делает процесс доставки товаров покупателю гораздо быстрее. Отмечу, в онлайне россияне делают свой выбор в пользу более дорогих смартфонов. С апреля по май наибольший рост в деньгах показала категория смартфонов стоимостью свыше 60 тыс. рублей — 24%». Преимущественно это флагманские модели, отвечающие всем современным требованиям пользователей», — отметил вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Автор: Анна
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