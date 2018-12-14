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SmartPrice начинает выкупать планшеты

С 13 декабря в собственной рознице МТС, МегаФона, а также в розничных точках Samsung и салонах «Связной» принимаются подержанные планшеты, среди которых Apple iPad, Apple iPad Air и Apple iPad mini различных поколений. Основное требование — сдаваемый в trade-in планшет должен быть оригинальным.

«В конце ноября мы провели первые опытные закупки планшетов. Восстановленные устройства были реализованы в течение нескольких дней, что говорит о высоком спросе на подобные гаджеты. SmartPrice ежемесячно продает десятки тысяч восстановленных устройств. Полагаю, что уже скоро планшеты покажут сопоставимые со смартфонами объемы продаж», — говорит Владислав Овчинников, генеральный директор SmartPrice.

Компания продает мобильные устройства в трех состояниях: «как новый» (состояние нового аппарата), «отличный» (небольшие потертости) и «хороший» (царапины на корпусе устройства). Все устройства полностью протестированы, их работоспособность восстановлена до заводских параметров.

Уже сейчас клиенты SmartPrice могут приобрести восстановленные флагманские планшеты со скидкой до 40% от цены нового устройства. В частности, iPad 2 с 64Гб памяти в состоянии «как новый» можно купить всего за 6500 руб, а iPad mini 3 с 128Гб памяти в состоянии «хороший» — всего за 12960 руб.

SmartPrice продает восстановленные смартфоны производства Apple, Samsung, Sony и LG. Планшетные компьютеры стали вторым типом мобильных устройств, с которыми начинает работать компания. В 2019 году планируется дополнить ассортимент ноутбуками, а также суммарно увеличить продажи до 500-700 тысяч восстановленных устройств в год. Все продаваемые устройства на сайте компании имеют трехмесячную гарантию. Компания осуществляет доставку по России и в страны СНГ.

Автор: Анна
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