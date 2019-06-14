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SmartPrice организовал trade-in мобильных устройств для юридических лиц

Вслед за trade-in мобильных устройств для физических лиц, SmartPrice организовал работу подобной услуги и для компаний, обладающих корпоративными парками смартфонов или планшетов. Обмену подлежат бывшие в употреблении гаджеты производства Apple, Samsung, Huawei, Sony и LG.

«Согласно нашей оценке, в России ежегодно 2 млн смартфонов продается корпоративным клиентам, из них порядка 20% составляют флагманские устройства. К прямым затратам на сами гаджеты можно добавить затраты на их хранение и утилизацию. Мы предлагаем компаниям и госструктурам обменивать устаревшие устройства на новые без дополнительных расходов. Ранее такие клиенты были вынуждены оплачивать уничтожение корпоративных смартфонов и планшетов, подлежащих замене. Теперь же их можно обменять на новые устройства с существенной скидкой. Таким образом, обновление парка мобильных устройств обойдется в значительно меньшую сумму. Либо за те же деньги такие клиенты смогут выбрать устройства выше классом», — говорит Владислав Овчинников, Генеральный директор SmartPrice.

В настоящее время trade-In от SmartPrice работает в 10 тысячах салонов мобильной электроники по всей России. Компания выкупает мобильные устройства в салонах МТС, МегаФона, Связной/Евросеть и фирменной рознице Samsung.

«Услуга trade-In для юридических лиц организована по принципу „одного окна“. Компаниям-владельцам парка смартфонов или планшетов необходимо передать старые устройства в SmartPrice, где мы продиагностируем каждый аппарат и профессионально уничтожим данные предыдущего владельца. После чего будет сформирована цена всего парка, которая и станет дополнительной скидкой на покупку нового оборудования. Клиент сам может выбрать розничную сеть, в которой будет проведена закупка новых устройств. Если же компания является корпоративным клиентом МТС или МегаФона, специалисты SmartPrice организуют обмен старых аппаратов на новые в корпоративных отделах данных операторов», — добавляет Дмитрий Руденко, Директор по развитию бизнеса SmartPrice.

Автор: Анна
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