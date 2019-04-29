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SmartPrice открывает продажу восстановленных смартфонов от Huawei

SmartPrice, крупнейший российский продавец восстановленных мобильных устройств, открывает продажу смартфонов производства Huawei. В среднем, цена на такие устройства на 40-50% ниже, чем на новые.

«Продажи Huawei в России демонстрируют впечатляющий рост, что, конечно же, с одной стороны, формирует значительный объем устройств на руках у людей, а с другой, — увеличивает спрос на них на вторичном рынке. Huawei производит высококачественные флагманские смартфоны, способные прослужить пять и более лет. По этой причине, мы несколько месяцев назад открыли trade-in на гаджеты Huawei. Сегодня первые аппараты этого вендора, прошедшие качественное восстановление, поступили в продажу», — говорит Владислав Овчинников, генеральный директор SmartPrice.

Уже сейчас в магазинах мобильной электроники клиенты могут обменять смартфоны Huawei серий P10, P20, P30, P Smart и Nova, а также устройства, выпущенные под брендом Honor (от 6 поколения и выше), на новую технику. Позднее ассортимент принимаемых в trade-in моделей будет расширен. При обмене в trade-in старого смартфона или планшета клиент получает существенную скидку на новое устройство, а также дополнительные бонусы от розничных сетей и вендоров, что делает покупку более выгодной.

Huawei стал пятым вендором, вслед за Apple, Samsung, Sony и LG, гаджеты которого можно обменять в салонах мобильной электроники* по программе trade-in на новые с существенной скидкой. В ближайшей перспективе SmartPrice планирует открыть trade-in на смартфоны Xiaomi и ряд других вендоров. До конца года также будет расширен ассортимент мобильных устройств, принимаемых по программе trade-in .

В 2018 году, согласно данным IDC, Huawei (совокупно с брендом Honor) заняли в России 21% в продажах новых смартфонов, вытеснив на третье место Apple.

Автор: Анна
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