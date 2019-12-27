SmartPrice запустил trade-in смартфонов в Беларуси, Казахстане и Киргизии

Российский оператор SmartPrice, выкупающий мобильные устройства в российских розничных сетях, организовал trade-in за пределами Российской Федерации — в Беларуси, Казахстане и Киргизии.

Первыми розничными сетями за пределами России, где заработал выкуп мобильных устройств от SmartPrice, стали Sulpak (работает в Казахстане и Киргизии), а также МТС (Беларусь). В декабре trade-in заработает в белорусских сетях «А1», «Алло» и «На связи». Таким образом, еще в этом году сдать старое устройство в зачет нового можно будет в 96 розничных точках в Беларуси, 126 — Казахстана и 4 — Киргизии.

«С начала года мы выкупили в российской рознице почти полмиллиона смартфонов и планшетов. Trade-in быстро набирает популярность. Это, пожалуй, самый быстрый и выгодный способ обменять старое устройство на новое, поскольку к цене за сданное устройство добавляются различные бонусы от розничной сети и вендоров. Trade-in работает вместе с другими акциями и рассрочками. Мы рады тому, что наш сервис заработал за пределами России. В течение следующего года trade-in появится и в других розничных сетях трех стран», — говорит Владислав Овчинников, генеральный директор SmartPrice.

Как и в России, в Беларуси, Казахстане и Киргизии в trade-in можно сдать смартфоны производства Apple, Samsung, Huawei, Honor, LG, Sony, Alcatel, Meizu, Xiaomi, Nokia, Irbis, МТС, Oppo, Vivo, OnePlus, Asus и Motorola. В дальнейшем, помимо смартфонов, компания планирует выкупать планшеты, ноутбуки и смарт-часы.

«Мы ожидаем, что устройства, выкупленные в странах Таможенного Союза, будут составлять до 20% от общего объема выкупаемых нами устройств уже к концу следующего года. Мы ведем переговоры с крупнейшими ритейлерами Казахстана и Беларуси, чтобы trade-in заработал в каждом городе и торговом центре страны уже к концу первого квартала 2020 года. В течение двух последних лет в России trade-in стал неотъемлемой частью экосистемы продаж мобильной электроники. Мы уверены, что trade-in в ближайшие годы будет активно развиваться и в сопредельных государствах. Поэтому мы заинтересованы в выводе этого сервиса и в другие страны, среди которых Украина и Узбекистан», — отмечает Дмитрий Руденко, директор по развитию SmartPrice.

В настоящее время trade-in, организованный SmartPrice, работает в 11000 салонах мобильной электроники России, среди которых розничные точки МегаФона, МТС, а также фирменная розница Samsung.

«Розничная сеть Sulpak всегда отличалась инновационным подходом. Для нас важно предоставлять покупателям не только передовые технологии, но и создавать для них максимально комфортные условия. Поэтому мы первыми в Средней Азии запускаем trade-in от SmartPrice. Новый формат обслуживания будет запущен сразу во всех магазинах Sulpak», — говорит Дмитрий Провкин, генеральный директор Sulpak.