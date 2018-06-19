СМИ узнали о переговорах ВТБ и Alibaba о сотрудничестве

ВТБ и Alibaba ведут переговоры о сотрудничестве, интересном и как финансовая инвестиция в растущий проект, и как возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, которые торгуют через Alibaba, идут уже несколько месяцев, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к участникам переговоров.

По словам одного из них, ВТБ заинтересован в создании цифровой платформы, в том, чтобы не отстать от Сбербанка в этом направлении, а сотрудничество с Alibaba помогло бы добавить недостающие компетенции.

По словам другого источника, близкого к одному из участников переговоров, партнерство с ВТБ дало бы страховку Alibaba от рисков при обнулении в России порога беспошлинного ввоза из-за рубежа покупок, совершенных онлайн. «Госбанк для китайской компании — понятный партнер, финансовая платформа», — пояснил он.

Представитель Alibaba в России отказался от комментариев, а пресс-служба ВТБ сообщила, что банк не ведет переговоров об совместном предприятии с Alibaba.