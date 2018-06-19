+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

СМИ узнали о переговорах ВТБ и Alibaba о сотрудничестве

Смотрите в каталоге
ВТБ24
ВТБ24
Финансовые организации

ВТБ и Alibaba ведут переговоры о сотрудничестве, интересном и как финансовая инвестиция в растущий проект, и как возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, которые торгуют через Alibaba, идут уже несколько месяцев, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к участникам переговоров.

По словам одного из них, ВТБ заинтересован в создании цифровой платформы, в том, чтобы не отстать от Сбербанка в этом направлении, а сотрудничество с Alibaba помогло бы добавить недостающие компетенции.

По словам другого источника, близкого к одному из участников переговоров, партнерство с ВТБ дало бы страховку Alibaba от рисков при обнулении в России порога беспошлинного ввоза из-за рубежа покупок, совершенных онлайн. «Госбанк для китайской компании — понятный партнер, финансовая платформа», — пояснил он.

Представитель Alibaba в России отказался от комментариев, а пресс-служба ВТБ сообщила, что банк не ведет переговоров об совместном предприятии с Alibaba.

Компании и сервисы: ВТБ24
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

19 июня / Комментарии
В маркетплейсе «Яндекса» и «Сбербанка» появятся товары из заграницы

В маркетплейсе «Яндекса» и «Сбербанка» появятся товары из заграницы

Совместное предприятие (СП) «Яндекса» и «Сбербанка» планирует запустить тестирование интернет-площадки для трансграничной торговли до конца лета 2018 года. Бета-тестирование начнётся «в ближайшее время».

далее →

19 июня / Комментарии
Яндекс.Маркет проверит честность скидок

Яндекс.Маркет проверит честность скидок

Яндекс.Маркет начал следить за честностью скидок. Теперь магазин может отметить товар знаком скидки, только если действительно снизил цену.

далее →

15 июня / Комментарии
Яндекс покажет рекламу в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу

Яндекс покажет рекламу в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу

Яндекс договорился с Первым каналом о продаже рекламы в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу. Пользователи смогут посмотреть все 64 матча — они получат прямой доступ к официальному видеоконтенту, который предоставит Первый канал.

далее →

14 июня / Комментарии
Партнерства Сбербанка и Alibaba не будет

Партнерства Сбербанка и Alibaba не будет

Кредитная организация отказалась от планов по созданию совместного предприятия (СП) с интернет-ритейлером Alibaba. Об этом заявил Герман Греф в ходе годового собрания акционеров Сбербанка.

далее →

7 июня / Комментарии
В Яндекс.Директе появятся новые модели атрибуции конверсий

В Яндекс.Директе появятся новые модели атрибуции конверсий

Команда Яндекс.Директа сообщила, что в самое ближайшее время в статистике Яндекс.Директа появятся дополнительные модели атрибуции конверсий, которые помогут рекламодателю понять, какое именно объявление первым подтолкнуло пользователя к визиту или, наоборот, стало финальным аргументом для заказа.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!