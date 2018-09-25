Snapchat тестирует поиск визуальный поиск товаров

Американская компания Snap Inc. сообщила о старте тестирования функции визуального поиска в приложении Snapchat. Система ищет товар на Amazon по изображению реального предмета или штрихкода.

В приложении Snapchat наведите камеру на предмет, нажмите и удерживайте кнопку записи, пока идет сканирование изображения. Система постарается найти данный товар на Amazon, для покупки нужно будет перейти в его приложение или на сайт.

Новая функция пока доступна ограниченному числу пользователей в США. Snap обещает постепенно открыть её для всей аудитории. Условия партнёрства с Amazon в Snap не раскрывают.