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Snapchat тестирует поиск визуальный поиск товаров

Американская компания Snap Inc. сообщила о старте тестирования функции визуального поиска в приложении Snapchat. Система ищет товар на Amazon по изображению реального предмета или штрихкода.

В приложении Snapchat наведите камеру на предмет, нажмите и удерживайте кнопку записи, пока идет сканирование изображения. Система постарается найти данный товар на Amazon, для покупки нужно будет перейти в его приложение или на сайт.

Новая функция пока доступна ограниченному числу пользователей в США. Snap обещает постепенно открыть её для всей аудитории. Условия партнёрства с Amazon в Snap не раскрывают.

Автор: Анна
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