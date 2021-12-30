Снежки, санки, прогулки: треть россиян активно проводят каждые зимние выходные

В новогодние каникулы россияне предпочитают гулять, ходить в гости и посвящать время традиционным зимним забавам — катанию с горок и играм в снежки, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. Более трети респондентов (37%) занимаются этим каждые выходные. На зимние активности две трети опрошенных тратят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей за сезон, покупая все необходимое в основном на мультикатегорийных маркетплейсах.

Несмотря на морозы и короткие дни, большинство россиян проводят зимние выходные и праздники очень активно. Более четверти респондентов любят гулять по заснеженным паркам и лесам. Каждый пятый занимается спортом или активно проводит время на улице. Любят опрошенные и спокойный отдых: четверть читают книги и ходят в гости, каждый пятый смотрит сериалы или готовит что-то вкусное. Проспать все зимние выходные готов только каждый десятый россиянин.

Самыми популярными зимними активностями у нас в стране оказались прогулки (ими увлекаются 28% респондентов), игра в снежки (26%) и катание на санках (25%). Каждый пятый россиянин зимой также ходит на каток, лепит снеговиков или катается на снегокате. 15% любят тюбинг. Купаться в проруби готовы только 6% опрошенных, еще 4% признаются, что не любят зиму и стараются пореже выходить из дома.

Более трети россиян (37%) утверждают, что посвящают различным активным развлечениям каждые зимние выходные. Еще 30% играют в снежки, катаются на коньках и санках или гуляют 1-2 раза в месяц. 15% готовы проявлять активность только раз в месяц, а 8% — каждый день.

Самыми активными оказались петербуржцы (48% горожан готовы активно развлекаться каждый зимние выходные), воронежцы (44%), москвичи, красноярцы и уфимцы (по 41%), екатеринбуржцы (39%) и новосибирцы (37%).

На всевозможные зимние активности треть россиян тратит 5-10 тыс. рублей за сезон. Еще 31% выделяет на такие развлечения 10-20 тыс. рублей, а 25% — 20-30 тыс. рублей за сезон. Чаще всего респонденты покупают удобную одежду и обувь (32%), спортивное снаряжение (лыжи, коньки и т.д., 24%), все необходимое для активных развлечений (санки, тюбинг и т.д., 22%) и аксессуары для прогулок (16%).

Половина опрошенных приобретают все для зимних забав на мультикатегорийных маркетплейсах. В декабре 2021 года на Ozon продажи тюбингов и лыж выросли в 2,5 раза год к году, санок — в 2,4 раза, снегокатов — в 2,3 раза. Также сейчас в 4,8 раза больше, чем в прошлом году, покупают зимнюю одежду, а обувь — более чем в четыре раза.

Больше всех тратят на зимние активности краснодарцы (38% горожан выделяют на эти цели более 20 тыс. рублей за сезон), омичи (36%), казанцы и новосибирцы (по 33%), петербуржцы, красноярцы и волгоградцы (по 32%), ростовчане (31%), москвичи и уфимцы (по 29%) нижегородцы и самарцы (по 28%).