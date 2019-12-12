Снижение порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа будет стоить экономике 81 млрд рублей

По данным Высшей школы экономики, российская экономика потеряет 81 млрд руб. в следующие 3 года из-за снижения порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа до €200, сообщают «Ведомости». В 2019 году порог сократился до €500 в месяц, с превышения полагалось заплатить пошлину 30%, но не менее €4 за 1 кг.

С 2020 года он снизился до €200, вместе с порогом также стала меньше пошлина: до 15%, но не менее €2 за 1 кг. Министерство финансов предлагает с июля 2020 года установить порог в €100, к 2022 году — €20. В Pony Express считают, что порог ниже €20 оставит на рынке только китайские товары.

Согласно исследованию ВШЭ, снижение до €200 вызовет рост затрат всех участников рынка при отсутствии «значимых положительных эффектов». Прежде всего пострадают покупатели: они лишатся возможности экономить на покупках, говорит гендиректор eBay в России Илья Кретов. По данным «Яндекс.Маркета», более 25% российских потребителей выбирают зарубежные онлайн-магазины.

Почтовые операторы за 2020—2023 годы потеряют более 33 млрд руб., добавляют эксперты. Это объясняется необходимостью нанять новых сотрудников и увеличить расходы на администрирование и расширение складов для хранения товаров. По словам участников рынка, станет дороже доставка, а также вырастет риск сбоев и заторов на хабах.

Прогнозы Федеральной таможенной службы сильно разнятся с оценками ВШЭ, отмечает издание. Ведомство утверждает, что снижение порога принесет экономике около 300 млрд руб. за 2020—2022 годы. Такие цифры связаны с тем, что ФТС ожидает сильный рост рынка, поясняют эксперты.