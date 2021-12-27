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Снова поджог гипермаркета «Лента» в Томске

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Лента
Лента
Гипер Универсам

25 декабря в Томске примерно в 16.15 по местному времени (12.15 мск) в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу ул. Пушкина, 59, произошло возгорание в отделе пиротехники, заявили в пресс-центре организации. 

Огонь был потушен в 16:26 по местному времени (12:26 мск). В пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области сообщили, что из гипермаркета эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала, в результате происшествия никто не пострадал.

Это уже второй поджог гипермаркетов этой сети в городе за неделю. Первый гипермаркет «Лента» загорелся днем 21 декабря. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м, здание полностью сгорело, рухнула крыша.

На этот раз покупатель устроил возгорание в отделе пиротехники.

Источник: «МВД-Медиа»

Следственный отдел по Октябрьскому району завел уголовное дело по факту поджога гипермаркета на ул. Пушкина в Томске. Подозреваемому предъявили обвинение по статье о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Компании и сервисы: Лента
Автор: Elvira
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