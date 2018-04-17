Собрание акционеров «М.Видео» утвердило условия покупки «Эльдорадо»

«М.видео» объявляет об одобрении внеочередным общим собранием акционеров, прошедшим 13 апреля 2018 года, условий покупки дочерней компанией ООО «М.видео Менеджмент» 100% ООО «Эльдорадо».

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «М.видео» одобрило обеспечительные меры по кредиту, который планирует привлечь дочернее общество ПАО «М.видео» — ООО «М. видео Менеджмент» — на покупку 100% ООО «Эльдорадо». ПАО «М.видео» предоставит обеспечение в виде поручительства, залога долей в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» и залога исключительных прав на товарные знаки. Решение принято 89,8% голосов всех акционеров, принявших участие в собрании, и 72,2% голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки и принявших участие в собрании.

«Я благодарен всем акционерам, выразившим доверие и поддержавшим условия сделки. Мы стали еще на один шаг ближе к поворотному моменту в истории развития не только компании, но и всего российского рынка электроники. Я выражаю уверенность в успешном объединении компаний и создании на базе „М.Видео“ одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире, что непременно обеспечит всем акционерам высокую доходность на вложенные средства за счет роста стоимости акций и справедливых дивидендных выплат», — отметил председатель совета директоров ПАО «М.видео» Саид Гуцериев.

В рамках действующего законодательства миноритарные акционеры, не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу в течение 45 дней с даты проведения ВОСА. Цена выкупа определена Советом директоров ПАО «М.видео» в размере 401 рубль на одну обыкновенную акцию на основе отчёта независимого оценщика и близка к средневзвешенной цене закрытия на Московской бирже за последние 12 месяцев.

ООО «М.видео Менеджмент» планирует привлечь кредит в размере порядка 40 млрд рублей и использовать собственные свободные средства для покупки «Эльдорадо». Общая сумма сделки составит порядка 45,5 млрд рублей без учёта долговых обязательств «Эльдорадо». ООО «М.видео Менеджмент» планирует завершить все формальные процедуры по приобретению ООО «Эльдорадо» в течение второго квартала 2018 года. Объединённая компания планирует создать единое юридическое лицо, сохранив при этом два бренда и конкурирующие сети. Компании рассчитывают провести реорганизацию и создание одного юридического лица к первому кварталу 2019 года.

Присоединение «Эльдорадо» к «М.Видео» — это последовательный шаг на пути реализации инвестиционного потенциала обеих компаний и создания консолидированного игрока со значительными перспективами роста акционерной стоимости. Ожидается, что совместная выручка компании к 2022 году составит более 450 млрд рублей, что позволит Группе стать одной из крупнейших публичных компаний в своем секторе, и, увеличив показатель EBITDA margin до более чем 6%, войти в тройку лучших игроков на мировом рынке бытовой техники и электроники по эффективности, чьи акции торгуются на бирже.