Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Госсовета по развитию конкуренции в стране предложил создать единый электронный магазин для всей России на платформе портала поставщиков.

По словам Собянина, в столице создан своеобразный электронный магазин, в котором все учреждения обязаны зарегистрироваться, чтобы все их мелкие закупки проводились прозрачно в электронном виде. На портале уже зарегистрировано более 70 тыс. поставщиков со всей страны, подчеркнул мэр и отметил, что на нем уже работают представители семи регионов страны, пишут «Известия».

В недавнем разговоре с премьер-министром Дмитрием Медведевым он предложил правительству партнерство. Москва предоставит как сам портал, так и обслуживание на нем. Регионам останется только зайти на него со своими поставщиками, подчеркнул Собянин. По его мнению, регионам выгодно будет и самим покупать на портале, и подтягивать туда свой малый бизнес.

«Таким образом, создается мощный электронный магазин на всю страну. Все формы взаимодействия максимально простые и прозрачные», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин отметил, что эта практика действительно хорошая, и рекомендовал прислушаться к предложению Собянина.