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Соц. сеть для своих покупателей: Spark от Amazon

Ритейлер Amazon запустил для своих покупателей социальную сеть, названную Spark.

В описании Spark указано, что это «место, где можно найти вещи, рекомендованные людьми с аналогичными вашим интересами».

Пользователи Spark могут подписываться на темы и других пользователей, а также публиковать собственные записи, делясь опытом. Само собой, в сети приветствуются комментарии, вопросы и ответы, обсуждения.

Сеть ориентирована на визуальный контент, каждая фотография, на которой есть товары, присутствующие в ассортименте Amazon, является проводником на соответствующие товарные страницы. Вещи, которые можно купить, помечены жёлтыми точками, клик по которым и позволяет пользователю перейти к их приобретению.

Сейчас доступ в Spark возможен только через приложение Amazon для iOS и только из США.

Автор: Vyacheslav Vityuk
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