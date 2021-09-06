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SOKOLOV назвал топ-10 городов по продажам ювелирных изделий

Ювелирный бренд SOKOLOV назвал города, лидирующие по продажам ювелирных изделий по итогам первого полугодия 2021 года. Помимо москвичей и петербуржцев больше всех тратят на ювелирные изделия жители Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода, Красноярска, Казани и Воронежа.

Абсолютным лидером по продажам ювелирных изделий за первые шесть месяцев 2021 года стала Москва. Жители столицы потратили на украшения более 30 миллиардов рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург, совокупная выручка в котором превысила 9 миллиардов рублей. В первую пятёрку также вошли Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар, в каждом из которых жители потратили на ювелирные изделия более 1,8 млрд рублей.

Общий объем российского ювелирного рынка в первом полугодии 2021 года превысил 128 миллиардов рублей. Лидером среди округов стал Центральный федеральный округ, его объем превысил 51 миллиард рублей, что составляет 40 % от общего по России объема. Второе место занял Приволжский федеральный округ — 13% от общего объема и тройку лидеров замыкает Северо-Западный федеральный округ — 12%. На каждый из других федеральных округов приходится менее, чем по 10% от общего объема.

Рекордсменом по тратам на ювелирные изделия на душу населения стал курортный Сочи — 4,9 тысячи рублей. В Москве и Краснодаре жители тратят 2, 4 тысячи рублей на душу населения. В остальных городах топ-10 этот показатель не превышает 1,7 тысяч рублей за 6 месяцев.

Самый высокий средний чек на ювелирные украшения в первом квартале 2021 года составил 9,6 тысяч рублей — такой результат показала Москва. В остальных городах-лидерах показатели варьируются от 5 до 6,4 тысяч рублей.

«Мы проводим регулярные исследования емкости региональных рынков ювелирного ритейла в рамках реализации стратегии развития собственной розничной сети, — говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. — За этот год мы уже открыли 130 торговых точек в российских городах и не планируем останавливаться, так как видим высокие темпы роста выручки по уже открытым магазинам. В целом сеть SOKOLOV сегодня объединяет 220 монобрендовых магазинов общей площадью более 20 тысяч квадратных метров в 70 наиболее городах».

«Интерес к ювелирным изделиям продолжает расти во всех регионах страны. Причем динамика очень позитивна. Во-первых, влияет приход крупных сетевых игроков, которые предоставляют высокое качество, широкий ассортимент и комфортный сервис. Во-вторых, сказываются ограничения пандемии, наши покупатели просто соскучились по самой возможности выбрать, посмотреть, примерить, — говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. — Мы продолжаем развивать нашу сеть и делаем ставку на омиканальность».

Исследование проводилось Аналитическим центрмо SOKOLOV с помощью методики факторного анализа на основе данных СберИндекс и Росстата.

Автор: Анна
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