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SOKOLOV запустил услугу Trade-in ювелирных украшений

Ювелирный бренд SOKOLOV запустил во всех 200 магазинах своей розничной сети услугу trade-in и рекламную кампанию, лицом которой стала Лолита Милявская. Теперь в любом магазине бренда клиент может обменять по выгодной цене старые украшения на новые.

Ювелирный trade-in — часть программы инициатив бренда по устойчивому развитию, в рамках которой SOKOLOV намерен увеличить объём перерабатываемых металлов для снижения углеродного следа.

Компания принимает золотые украшения 585 пробы и серебряные украшения 925 пробы во всех магазинах сети в 70 городах России. По условиям программы, полученную за сданные украшения сумму клиент должен потратить на покупку в сети SOKOLOV. Если при помощи trade-in покупатель оплачивает только часть стоимости нового украшения, то к оставшейся сумме применяются все скидки и действующие акции сети. SOKOLOV принимает в рамках программы любые украшения из золота и серебра. Стоимость принимаемого в магазин по trade-in золота и серебра не может превышать сумму покупки. Диагностика приносимых изделий из золота проводится в магазине в присутствии покупателя.

SOKOLOV также запустил рекламную компанию с участием Лолиты Милявской, которая в свойственной ей манере призывает попрощаться со старыми, вышедшими из моды украшениями и войти в новую жизнь. Видеоролики с певицей появились на телевидении, в digital-каналах и в социальных сетях, а рекламные макеты размещены во всех магазинах бренда.

Пилот trade-in проводился в Санкт-Петербурге. По его итогам средний чек по программе составил от 7 до 15 тысяч рублей. Самая крупная единоразовая сделка была оформлена на 500 тысяч рублей.

«Trade-in — новая для нас линия бизнеса, которая в перспективе может достигать 25% в обороте, — говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. — Так, в Санкт-Петербурге, где проходил пилот, доля trade-in уже достигает 23%, а продажи выросли на 13%. Мы предлагаем уникальные для клиентов условия по стоимости приема драгоценных металлов в trade-in, понимая, что маржинальность этого бизнеса, даже с учетом разницы в цене металла и скидок, основана на привлечении новых клиентов, на росте продаж и трафика в сеть».

Выкупленный металл компания направляет на переработку. В июне этого года костромской завод «Кварт» — дочернее предприятие производителя изделий под брендом SOKOLOV завода Uvelit — вошел в утверждаемый Правительством РФ перечень предприятий, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.

Автор: Анна
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