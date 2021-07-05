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Солнце под контролем: какую косметику россияне покупают в жару

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Жаркий июнь подстегнул продажи не только охлаждающей климатической техники, но и некоторых косметических средств. Востребованными товарами в эти дни оказались матирующие салфетки — их продажи на Ozon в июне выросли в 3,6 раза в годовом отношении. Солнцезащитные средства, кремы для загара и термальная вода также не остались без внимания покупателей.

Косметику, помогающую пережить жару, россияне теперь покупают не только перед поездкой в отпуск на море — о защите от солнца принято заботиться и в повседневной городской жизни. Продажи средств для загара на Ozon в июне 2021 года выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, патчей — на 90%, термальной воды — на 32%, а солнцезащитных средств — сразу в 3,5 раза.

Заметнее всего в этом году выросли средние чеки на средства для загара. В целом по России они увеличились на 27%, до 850 рублей. Больше всех на масло для загара тратят жители Екатеринбурга (средний чек вырос в 2,4 раза) и Новосибирска (рост в 2,3 раза). Средний чек на термальную воду в этом году, напротив, снизился. В целом по стране на нее сейчас тратят около 450 рублей, на 11% меньше, чем годом ранее.

Ажиотажный спрос на косметику для жаркой погоды возник, когда термометры начали показывать 30+. Например, в пик жаркой погоды, на неделе с 21 июня продажи матирующих салфеток на Ozon выросли на 27% к началу месяца. В этот же период интерес к солнцезащитным средствам вырос на 60% к началу месяца, а к термальной воде — почти вдвое.

Хитом продаж нынешнего жаркого июня стали матирующие салфетки, которые помогают поправить макияж и убрать излишки влаги с лица. Продажи матирующих салфеток на Ozon в целом выросли в 3,6 раза по сравнению с июнем прошлого года. Самый большой рост интереса к этому виду ухода отмечается у петербуржцев и жителей Республики Татарстан. Продажи здесь в июне выросли в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. В Екатеринбурге матирующими салфетками стали интересоваться в 3,4 раза чаще, чем годом ранее, в Новосибирске и Ростове — в 3,3 раза чаще.

Интересно, что россияне одновременно интересуются и средствами от слишком агрессивного солнца, и косметикой для красивого загара. Например, в Новосибирске продажи солнцезащитных средств на Ozon в июне выросли в 5,5 раз год к году и почти в полтора раза по сравнению с маем 2021 года. Средствами для загара новосибирцы при этом стали интересоваться также в пять раз чаще, чем годом ранее, и на треть больше, чем в мае. Петербуржцы в июне купили и солнцезащитных кремов, и разнообразных средств для загара в два раза больше, чем в мае. В Татарстане продажи средств обоих типов выросли почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Самый большой заказ на солнцезащитные средства, почти на 50 тыс. рублей, сделан в этом году в Москве.

Материалы по теме:

Компании и сервисы: Cloudpayments, Price.ru
Автор: Анна
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